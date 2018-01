Von Christian Wolff, Ulrich Gösmann

Sie war wohl schon lädiert, aber „Friederike“ gibt einer alten Fachwerk-Scheune zwischen dem Ahlener Ortsteil Tönnishäuschen und Sendenhorst am Donnerstag den Rest. Während der Sturmböen stürzt der Bau am Alten Münsterweg ein. Davor blockierte auch noch ein umgestürzter Baum den Verkehr in der Bauerschaft, ebenso auf der sonst stark befahrenen Warendorfer Straße in Höhe Galgenberg.

Auf dem Marktplatz ruft das vor sich hin zerfallende Haus Holtermann kurz vor Mittag die Feuerwehr auf den Plan. Eine Schaufensterscheibe ist aus den Fugen geraten. Die Kameraden drücken sie zur Sicherheit in den Leerstand. An der Sib-Brache fliegen zeitgleich Ziegel auf die Klosterstraße. Die Wehr fasst nach.

Im Schatten des Städtischen Gymnasiums begräbt am Mittag eine ausgewachsene Tanne mehrere parkende Autos, die auf der Kantstraße stehen. Nur ein Kofferraum blitzt noch durch dichtes Grün.

Die Feuerwehr Ahlen bittet mit Nachdruck darum, nur in dringenden Notfällen vom Notruf 112 Gebrauch zu machen. Aufgrund der Einsatzfülle kann gegenwärtig nur dort Hilfe geleistet werden, wo Gefahren für Leib und Leben oder erhebliche Sachschäden drohen. „Die umgefallene Tanne im Garten kann erstmal liegen bleiben“, bittet die Wehrführung um Verständnis.