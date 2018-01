Je heftiger die Böen, je weniger Schüler in den Klassen. Orkantief „Friederike“ lichtete nicht nur in der Ahlener Albert-Schweitzer-Schule die Reihen. Momentaufnahmen aber von hier.

Von Ulrich Gösmann

Elternsprechtag? Nichts da. Es ist die Unruhe vor der Unbekannten, die auch Großeltern am Donnerstagmorgen mobilisiert, Enkel kurzerhand abzuholen. Und dabei hatte der Unterricht in der Albert-Schweitzer-Schule doch gerade erst angefangen. Je mehr Orkantief „Friederike“ an Fahrt aufnimmt, je leerer wird‘s in den Klassen. Und je größer wird die Verunsicherung über das, was möglicherweise noch kommen könnte.

" „Die meisten fragen, ob heute Schule ist?“ Kirsten Krimphove "

Klasse? Fünf Schüler sind Kirsten Lüpkes von ihrer 1b an diesem unruhigen Vormittag noch geblieben, die anderen zwölf gar nicht erst gekommen. Wohl wegen der medialen Warnungen. Der Unterricht läuft dennoch. „Mit ganz intensiver 1:1-Betreuung“, lacht Lüpkes – und lässt wissen: „Wir machen uns den Tag noch schön.“

Wieder eine weniger. Opa holt sie ab. Foto: Ulrich Gösmann Wieder eine weniger. Opa holt sie ab. Foto: Ulrich Gösmann

Während die Fünf von der 1b dem Filmstart der „Pusteblume“ entgegenfiebern, glühen ganz oben die Drähte. Sekretärin Stefanie Striethorst hat ihr Büro zum Call-Center umfunktioniert. „Seit 7.15 Uhr steht das Telefon nicht still“, lässt sie wissen – und legt noch zwölf Anrufe drauf, die sich über Nacht auf dem AB aufgestaut haben. „Die meisten fragen, ob heute Schule ist“, sagt sie. Andere, ergänzt Schulleiterin Kirsten Krimphove, hätten sich am Vorabend bei ihren Klassenlehrern noch privat erkundigt. Um 10.15 Uhr kehrt die auf den Weg geschickte Rundlauf-Liste ins Sekretariat zurück, die Antwort geben soll, wie viele Steppkes überhaupt zur Schule gekommen sind. Von den 180 Schweitzer-Schülern fehlen 63. Ob‘s das schon mal gab? „Nein!“, sagt Kirsten Krimphove, ohne auch nur eine Sekunde überlegen zu müssen. Die Verunsicherung sei wohl groß.

In einem Rundschreiben informiert die Stadt Ahlen ihre Grundschulen am Morgen, dass aufgrund der Betreuungssituation nicht früher geschlossen werden könne. Für die Aufsicht – auch im Offenen Ganztag – werde so lange gesorgt, wie es notwendig sei. Denn: So kurzfristig könnten Eltern nicht für Ersatz sorgen.

Telefon am Ohr, Liste in der Hand: Stefanie Striethorst (r.) und Kirsten Krimphove koordinieren. Foto: Ulrich Gösmann Telefon am Ohr, Liste in der Hand: Stefanie Striethorst (r.) und Kirsten Krimphove koordinieren. Foto: Ulrich Gösmann

Andere Situation an den Weiterführenden: Damit alle rechtzeitig vor den schwersten Böen zuhausen sein können, sei – so die Anweisung – der Unterricht nach der zweiten Stunde zu beenden.