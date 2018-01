In der Bauerschaft Nienholt hält am Donnerstagmittag eine Fachwerk-Scheune den Kräften von Orkantief „Friederike“ nicht mehr stand. Sie stürzt ein. Nur wenige Meter schneidet ein Baum den Bauerschaftsweg nach Ahlen ab. Foto: Christian Wolff

„Friederike“ hat Spuren hinterlassen: Baumteile, Äste, Schilder und andere Kleinteile säumen noch Stunden nach Aufhebung der Unwetterwarnung die Straßen und Plätze. An einigen Stellen reißen die Orkanböen Dachpfannen und Verkleidungen herunter und in einem Fall bricht eine ganze Scheune zusammen.

Von Christian Wolff

Es fängt ganz zaghaft an. Gegen 11.30 Uhr werden die ersten umgestürzten Bäume gemeldet – auf dem „ Tengelmann“-Parkplatz an der Bahnhofstraße und an einem Wohnhaus an der Louis-Spohr-Straße. Etwa eine Stunde später stehen bereits 45 Einsätze infolge der stürmischen Wetterlage im Protokoll der Feuerwehr. „Bäume auf Straße, Bäume auf Auto, Dächer auf Straße, Dächer auf Auto, alles ist dabei“, heißt es von der Wehrführung und sie bittet mit Nachdruck darum, nur in dringenden Notfällen vom Notruf 112 Gebrauch zu machen. „Aufgrund der Einsatzfülle kann gegenwärtig nur dort Hilfe geleistet werden, wo Gefahren für Leib und Leben oder erhebliche Sachschäden drohen. Die umgefallene Tanne im Garten kann erstmal liegen bleiben“, bitten die Kameraden um Verständnis.

Fotostrecke: Orkantief „Friederike“ über Ahlen Fotostrecke Foto: Ulrich Gösmann, Peter Harke, Christian Wolff

Zur selben Zeit dreht „Friederike“ so richtig auf – und stößt in der Bauerschaft Nienholt auf wenig Widerstand. Die alte Fachwerk-Scheune war wohl schon lädiert, aber die unablässigen Böen geben dem Bau zwischen Tönnishäuschen und Sendenhorst gegen 13 Uhr den Rest. Davor blockiert auch noch ein umgestürzter Baum den Verkehr in der Bauerschaft, ebenso auf der sonst stark befahrenen Warendorfer Straße in Höhe Galgenberg. Dort macht ein umgestürzter Lkw zur selben Zeit das Durchkommen völlig unmöglich.

Auf dem Marktplatz ruft das vor sich hin zerfallende Haus Holtermann kurz vor Mittag die Feuerwehr auf den Plan. Eine Schaufensterscheibe ist aus den Fugen geraten. Die Kameraden drücken sie zur Sicherheit in den Leerstand. An der Sib-Brache fliegen zeitgleich Ziegel auf die Klosterstraße. Die Wehr fasst nach.

Ein Baum blockierte zeitweise die Warendorfer Straße. Foto: Christian Wolff Ein Baum blockierte zeitweise die Warendorfer Straße. Foto: Christian Wolff

Im Schatten des Städtischen Gymnasiums begräbt eine ausgewachsene Tanne mehrere parkende Autos, die auf der Kantstraße stehen. Nur ein Kofferraum blitzt noch durch dichtes Grün. Später liegt auch ein Baum auf dem Schulhof. Vor dem Heizhaus der „Westfalen-Kaserne“ liegt ein größeres Dachelement, wenige hundert Meter entfernt hat es ein Trampolin nicht mehr im Garten gehalten.

„Ordnungsbehörde und Feuerwehr raten dringend dazu, nach Möglichkeit nicht das Haus zu verlassen. Die Unwetterwarnungen sind außerordentlich ernst zu nehmen“, teilt Stadtsprecher Frank Merschhaus um 13.18 Uhr mit. Bis 15.30 Uhr zählt die Wehr mehr als 100 Einsätze, in der vorläufigen Tagesbilanz kommt sie später auf 121. 65 Kräfte sind seit dem Morgen im Dauereinsatz. Mit den DRK-Helfern für die Verpflegung sind es 98. Dann wird die Unwetterwarnung für Ahlen aufgehoben. „Es ist aber noch immer besondere Vorsicht vor losen Dachpfannen und möglicherweise angeschlagenen Bäumen geboten“, so Merschhaus. „Die Einsatzkräfte werden auch in den nächsten Stunden noch alle Hände voll zu tun haben, um die Hinterlassenschaften von ,Friederike‘ aus dem Weg zu räumen.“ Ein abschließendes Schadensbild wird erst in ein paar Tagen vorliegen, heißt es von Seiten der Einsatzkräfte.