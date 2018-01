Ein umgestürzter Baum löste am Donnerstag gegen 13.35 Uhr einen Auffahrunfall auf der Heessener Straße in Dolberg aus. Der Querleger bremste nach Polizeiangaben zwei hintereinanderfahrende Fahrzeugführer aus, die die L 507 in Richtung Dolberg befuhren.

Ein 34-jähriger Beckumer war mit einem Kleintransporter ebenfalls auf der Landstraße in gleicher Richtung unterwegs. Er erkannte die stehenden Autos zu spät und fuhr auf den Opel Meriva eines 78-jährigen Hammers auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den linken Straßengraben geschoben. Der Beckumer wiederum geriet mit dem Kleintransporter in den rechten Graben. Ein weiterer 54-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Hamm kam, erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Ford Fiesta auf den noch auf der Fahrbahn stehenden VW Touran eines 58-jährigen Hammers auf.

Bei dem Unfall verletzten sich der 58-Jährige und seine 19-jährige Beifahrerin sowie der Opelfahrer leicht. Die 72-jährige Beifahrerin des 78-Jährigen zog sich schwere Verletzungen zu. Geschätzter Sachschaden: rund 15 500 Euro.