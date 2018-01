Das Sturmtief „Friederike“ hat der Feuerwehr einiges an Arbeit abverlangt. Zu den bereits am frühen Donnerstagabend gemeldeten 121 Einsätzen, die im Tagesverlauf abgearbeitet wurden, kamen später noch zwei weitere. Insgesamt waren es bis 19.30 Uhr 123 Einsätze.

Von Christian Wolff

Die 98 Einsatzkräfte – darunter waren auch acht Kräfte des Ahlener Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), welche die Einsatzverpflegung für die Kräfte der Feuerwehr bereitstellten – kamen kaum zum Durchatmen. „Besonders hervorzuheben ist ein Verkehrsunfall auf der Heessener Straße, wo es zu einem Auffahrunfall kam“, heißt es am Freitagmorgen aus der Einsatzzentrale. „Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt.“ Eine Person sei im Fahrzeug eingeklemmt gewesen und musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Zwei Personen wurden ins St.-Franziskus-Hospital, zwei weitere ins Krankenhaus Heessen transportiert.

Ein Rettungswagen aus Ahlen war gegen 13 Uhr in Enniger im Einsatz, wo nach ersten Meldungen eine Person von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Diese Meldung revidierte die Leitstelle wenig später. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Kriminalpolizei teilte Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk jedoch auf „AZ“-Anfrage mit, dass der 54-Jährige gemeinsam mit einem weiteren Helfer bei Aufräumarbeiten ums Leben kam. Da zunächst keine äußeren Verletzungen sichtbar waren, gingen die Retter von einem rein internistischen Notfall aus.

Fotostrecke: Orkantief „Friederike“ über Ahlen Fotostrecke Foto: Ulrich Gösmann, Peter Harke, Christian Wolff

Gegen 18 Uhr waren alle Einsatzstellen abgearbeitet und die Feuerwehr Ahlen ging wieder in den Normalbetrieb über. „Insgesamt kann man festhalten, dass es trotz aller Hektik sauber abgelaufen ist“, sagt Wachabteilungsleiter Uwe Geismann am Tag danach. Anders als bei früheren Großschadenslagen seien nach Sonnenaufgang keine weiteren Schäden gemeldet worden, die für die Feuerwehr von Belang gewesen wären. „Wir haben in einigen Fällen auf Gärtner und Dachdecker verwiesen, weil wir ja nur dann tätig werden, wenn eine akute Gefahr besteht“, so Geismann.

Bereits bei den ersten stärkeren Sturmböen sei, so Geismann, das Lagezentrum „scharfgeschaltet“ gewesen. „Wir haben erst im Vorjahr ein solches Großschadensereignis geübt. Das hat sich ausgezahlt. In unserer Einsatzzentrale kann ein starkes Meldungsaufkommen wie jetzt bei ,Friederike‘ nicht so effektiv verarbeitet werden, so dass wir im Lagezentrum erst einmal alle Anrufe gefiltert und dann weitergegeben haben.“ Das habe sehr gut funktioniert. Zusätzlich seien Gerätehäuser in den Ortsteilen besetzt gewesen, um schnell ausrücken zu können.