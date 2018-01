Ganz dicker Brocken: Ein Baum legt sich am Donnerstag nach Mittag in den Hauptzugang zum Städtischen Gymnasium. Neben ihm geben zwei weitere nach. Glück gehabt: Seit der ersten großen Pause ist schulfrei. Foto: Ulrich Gösmann

Von Ulrich Gösmann

Von den ungezählten Bäumen, die Orkantief „Friederike“ am Donnerstag aus den Wurzeln reißt, liegt am Tag danach einer noch besonders quer: Der hat den Pausenhof des Städtischen Gymnasiums zwar längst verlassen. Doch nach dem Verstummen der Motorsägen schallt die Frage nach: Was hätte passieren können, wenn. . .?

Schulzeit zur Sturmzeit? Eine Frage, die landesweit zum Thema wird. Auch in Ahlen. Jeder hat seine Meinung, doch nicht alle haben nur die eine. Als an den weiterführenden Schulen nach der zweiten Stunde kurzfristig freigegeben wird, steht der Koloss noch am Eingang zum Städtischen Gymnasium scheinbar fest im Boden. Nach Mittag liegt er quer auf den Quadratmetern, über die jeder gehen muss, wer den Hauptzugang passieren will. Glück gehabt! Später fallen zwei weitere Bäume. Doch nicht genug: Hinter dem Schulgebäude verschwinden parkende Autos unter wuchtigem Grün gebrochener Tannen.

Fotostrecke: Am Tag nach Orkantief „Friedericke“ Fotostrecke Foto: Ulrich Gösmann

Blick rüber zur Albert-Schweitzer-Schule. Hier wie an den anderen Grundschulen läuft der Sturmtag nach regulärem Stundenplan. Es sei denn, Eltern behalten ihre Kinder zu Hause oder holen sie vorzeitig ab. Am Freitagmorgen ist das Schulgebäude von Flatterband umsäumt. Es hält Abstand zu Pfannen, die am Boden zerschellt sind oder in der Rinne bedrohlich auf Kippe liegen. Vieles fiel, als drinnen der Unterricht lief. Im Schuldach klaffen Löcher.

" „Wir haben alle Lehrer instruiert, dass kein Kind einfach rausgeht.“ Kirsten Krimphove "

„Wir haben alle Lehrer instruiert, dass kein Kind einfach rausgeht“, bilanziert Schulleiterin Kirsten Krimphove. Und auch das: „Kein Kind durfte allein nach Hause.“ Die, die nicht abgeholt wurden, mussten warten, bis Eltern übers Telefon erreicht und gebeten wurden, den Heimweg in die Hand zu nehmen. In den großen Pausen heißt es auch am Freitag: Drinnen geblieben. Disco statt Spielplatz – die Grundschule tanzt.

Gut beraten sei man gewesen, schon frühzeitig über Pressemitteilungen, soziale Netzwerke und Ahlen-App vor dem Unwetter gewarnt zu haben, bilanziert der für Ahlens Schulen verantwortliche Fachbereichsleiter im Rathaus, Christoph Wessels, in einer am Freitag von der Stadt herausgegebenen Bilanz. Zahlreiche Eltern hätten von ihrem Recht Gebrauch gemacht, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken. Allein am Städtischen Gymnasium hätten 100 Schüler gefehlt. Die auf den Pausenhof umgestürzten Bäume, so Wessels, zeigten, dass die Entscheidung, nach der zweiten Unterrichtsstunde sämtliche weiterführende Schulen zu schließen, „goldrichtig“ gewesen sei.

Unterdessen geht am Freitagmorgen das große Aufräumen in die zweite Runde. Nachdem der Sturm verstummt ist, stimmen Motorsägen ihre Heulkonzerte an. 15 Mitarbeiter der Ahlener Umweltbetriebe arbeiten sich jetzt in drei Kolonnen durch die Stadt. In den Außenbereichen unterstützen Landwirte die Stadt bei der Beseitigung von umgestürzten Stämmen.

" „Nur Lebensmüde betreten jetzt die Wälder!“ Jörg Pieconkowski "

Vor allem die Parks seien von „Friederike“ heimgesucht worden, fast Jörg Pieconkowski, Gruppenleiter Grünflächen, zusammen. Erkannte Gefahrenstellen seien mit Flatterband markiert worden. Was auch ernst genommen werden sollte. Kein Verständnis zeigt Pieconkoswski für Freizeitsportler und Spaziergänger, die auch nach dem Orkantief ihre Runden etwa in der Langst drehen wollen: „Nur Lebensmüde betreten jetzt die Wälder!“ Auch in den Parks und im Stadtgebiet drohe noch immer Gefahr. Weiterhin sei höchste Achtsamkeit geboten.