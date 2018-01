Von Peter Schniederjürgen

Neben einer Andacht mit Pfarrerin Martina Grebe stellte die Männerarbeit ihr umfangreiches Jahresprogramm vor.

„Am 15. Februar treffen wir uns im Landgasthaus ,Zur Langst‘ zum gemütlichen Beisammensein“, kündigte der Männerarbeits-Vorsitzender Hans Schmies an. Viel Wissenswertes rund um das Wetter gibt es in der Bonner Ausstellung „Wetterbericht“ zu sehen. „Dahin fährt die Männerarbeit am 3. März“, ergänzte Pfarrerin Grebe. Am 15. März entführt Axel Roning die Mitglieder und Gäste der Männerarbeit mit einem spannenden Reisebericht nach Vietnam. Eugen Reif hält am 19. April einen Diarückblick auf Reisen und Touren des Vereins – Anekdoten gibt‘s gratis dazu. „Besonders freuen wir uns auf unser Sommerseminar vom 12. bis 19. Mai. Es führt uns in diesem Jahr auf Deutschlands westlichste Insel – nach Borkum“, verriet Schmies. Für die rund 50 Teilnehmer ist es eine Tour mit Vollpension. Und dazu noch ganz nah an der Nordsee.

Das beliebte Kaffeetrinken im Restaurant „Altes Forsthaus“ findet am 21. Juni statt. „Wer Lust hat, kann auch mit dem Auto dorthin kommen“, sagte Schmies. Am 19. Juli lädt der Verein zum Grillnachmittag in den Pfarrgarten der Christuskirche ein. Zur Waldbühne, wo das Stück „Kabarett“ aufgeführt wird, geht es am 18. August. Karl-Heinz Meiwes, stellvertretender Bürgermeister, informiert die Mitglieder und Freunde der Männerarbeit über das Geschehen in der Kommunalpolitik am 20. September. Einen Monat später, am 21. Oktober, ist Männersonntag in der Christuskirche. „Das ist der von uns gestaltete Gottesdienst, der erfahrungsgemäß immer sehr gut besucht ist“, fügte Schriftführer Wilfried Niederschierp an. Eine Delegation von in der Regel vier Mitgliedern des noch etwa elf Mitglieder umfassenden Vereins fährt am 1. November zum Kreismännertag des Kirchenkreises in Hamm-Wischerhöfen.

Einen Vortrag über „Das unbekannte Deutschland“ steht am 15. November an. Und die Adventsfreizeit vom 3. bis zum 7. Dezember beendet den Jahreslauf der Männerarbeit. „Hier machen wir uns dann auch an die Planung für das kommende Jahr“, erklärte Schmies. Details und Anmeldungen zu den Fahrten sollten über das Gemeindebüro der evangelischen Kirche in Ahlen, Telefon 8 13 50, laufen.

Dazu hat der Vorsitzende noch eine frohe Mitteilung für den Verein: „Josef Silbernagel ist ein neues Mitglied und jüngst eingetreten.“ Silbernagel ist seit langem mit der Männerarbeit vertraut und hat schon zahlreiche Fahrten und Aktionen mitgemacht. „Da war für mich der Schritt in den sehr kameradschaftlichen Verein folgerichtig“, hielt der „Neue“ fest.