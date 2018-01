Von Peter Schniederjürgen

Der Ulmenhof, wie die Straße mit den charakteristischen Krüppelwalmdächern genannt wird, feierte im Vorjahr sein 90-jähriges Bestehen. „Bereits zum 60. Geburtstag wurde hier ein Stein zum Gedenken aufgestellt“, erklärt Udo Wagener, stellvertretender Vorsitzender des Heimatförderkreises für westfälische Tradition. Gemeinsam mit dem Stadtteilbüro hat der Förderkreis beschlossen, die arg verwitterte Schrift an dem Stein durch ein dauerhaftes Schild zu ersetzen. Diese Tafel trägt die Baudaten der Siedlung und erinnert an das leider arg verregnete Fest zum 90-Jährigen im September 2017. „Dazu ist noch eine Zusatzinformation unter dem Straßenschild geplant, die außerdem noch den Namen des Architekten trägt“, verspricht Huerkamp. Sonst, so nennt er die Befürchtungen vieler älterer Anwohner, gehen diese wichtigen Entstehungs- und Heimatinformationen in ein paar Jahren verloren.