Für den Berufsinformationstag am Städtischen Gymnasium war alles eingetütet: Erstmals sollte die Veranstaltung am Donnerstag in Kooperation von Rotary-Club und Arbeitsagentur Ahlen-Münster stattfinden. Doch dann kam Orkantief „Friederike“ und machte den Organisatoren um Isabelle Kund, zuständige Lehrerin für die berufliche Orientierung, und den Rotariern einen Strich durch die Rechnung.

Von Dierk Hartleb

Zwar konnte das Agentur-Quartett seine allgemeinen Infos zur Studien- und Berufswahl noch an die Frau und an den Mann bringen, aber danach war Schluss. Auf Empfehlung des Schulamtes wurde der weitere Unterricht abgesagt. Damit entfielen auch die Fachgespräche, die die Schüler der Q 1 mit den im Beruf stehenden Mitgliedern des Rotary- Clubs hätten führen können. „Wir wären mit neun Leuten hier gewesen“, erklärte Christian Stroick, den die Absage durch die Schule gerade noch rechtzeitig erreicht hatte, um die anderen Referenten zu informieren, bis auf Dr. Hans Promesberger.

Dem Augenarzt ist es ein Herzensanliegen, Mädchen und Jungen über den Beruf des Arztes aufzuklären. Ein guter Notendurchschnitt auf dem Abiturzeugnis sage noch nicht viel über die Eignung zum Mediziner aus, weiß Promesberger. Er begrüßt, dass das Bundesverfassungsgericht die Studienplatzvergabe als in Teilen verfassungswidrig verworfen hat, weil es die Chancengleichheit verletze, und die Universitäten auffordert, den Zugang zum Medizinstudium neu zu regeln. Isabelle Kund wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man die Schüler bislang über Alternativen im Ausland wie zum Beispiel in Ungarn oder den baltischen Staaten informiere.

Christian Stroick, der bei den Rotariern für die berufliche Orientierung verantwortlich ist, beklagte, dass es heute über 3000 Studiengänge mit einem hohen Grad an Spezialisierung gebe. Zu seiner Zeit habe es gerade einmal ein Zehntel an Studienfächern gegeben, so der Rechtsanwalt. Dieses hohe Maß an Diversifizierung mache es den Abiturienten nicht leichter, sich für ein Studienfach zu entscheiden. Entsprechend groß sei die Abbrecherquote.

Christian Stroick machte der Schule das Angebot, den Beratungssteil mit den Rotariern nachzuholen.