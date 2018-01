Hubertus Heimann, seit 2001 Zugführer der Vorhelmer Feuerwehr, hat am Freitagabend seine letzte Jahresdienstversammlung geleitet. Mit Vollendung seines 60. Lebensjahres im Februar möchte er das Amt in jüngere Hände geben.

Von Christian Wolff

E s ist nicht immer eitel Sonnenschein. Das trifft auch für das Verhältnis zwischen Zug- und Wehrführung zu, die bei ihrem Ziel, den Bürger zu schützen, auch mal unterschiedliche Wege einschlagen wollen. Bei der Jahresdienstversammlung des Löschzugs Vorhelm kam dieser Umstand am Freitagabend an mehreren Stellen zur Sprache.

„Wir waren oft einer Meinung, wenn es um Themen ging, die nicht die Feuerwehr betreffen“, gab Wehrführer Walter Wolf mit Blick auf Hubertus Heimann, seit gut 17 Jahren Zugführer in Vorhelm, ehrlich zu. Doch gerade offene Worte, da waren sich beide wieder einig, seien am Ende mehr wert, als Konflikte zu ignorieren oder zu leugnen. Bei allen Reibungspunkten ging die gegenseitige Wertschätzung nie verloren: „Du hast deinen Standpunkt immer klar vertreten, wenn du der Auffassung warst, dass er für den Löschzug Vorhelm der richtige ist. Das müssen Zugführer auch tun“, sagte Wolf und bedankte sich im Namen aller Kameraden für die Zusammenarbeit.

Die Versammlung, die Hubertus Heimann am Freitagabend im Gerätehaus des Hellbachdorfes leitete, soll jedenfalls seine letzte an der Spitze gewesen sein. Pünktlich zur Vollendung des 60. Lebensjahres möchte sich der Tönnishäuschener in die Reihen der aktiven Kameraden zurückbegeben und die Zugführung jüngeren Händen anvertrauen. Die sind mit Raphael Eustermann bereits gefunden und abgesegnet: „Er will das wohl und er kann es auch“, zitierte Walter Wolf die Worte, die er im Vorfeld aus Vorhelmer Kreisen gehört haben will. Beim Florianstag werde die Personalie dann offiziell gemacht.

Besonders begrüßt wurde auch Ehrenstadtbrandmeister Herbert Faust, der es sich auch mit 90 Jahren nicht nehmen lässt, den jährlichen Sitzungen in Vorhelm beizuwohnen. Zum 100. Geburtstag, versprach er, werde er auch in dieser Runde „ordentlich einen ausgeben“. Für den Ortsausschuss sprach Hubertus Beier ein Grußwort, zollte den Blauröcken angesichts der Einsatzbereitschaft beim Orkan „Friederike“, der andernorts auch Feuerwehrleute das Leben gekostet hatte, hohen Respekt und überreichte Hubertus Heimann einen Präsentkorb zum Abschied. Der Jugendfeuerwehr stiftete er ein nützliches „Flachgeschenk“.

Das Jahr 2017 war für den 30 Mann starken Löschzug Vorhelm wesentlich einsatzreicher als das Vorjahr. Obwohl im Januar absolute „Funkstille“ herrschte, schlugen am Jahresende 47 Einsätze in der Statistik zu Buche. Diese schlüsseln sich auf in zehn Brandeinsätze und 37 technische Hilfeleistungen. „Viermal wurde Zugalarm, 43-mal Gruppenalarm gegeben“, sagte Zugführer Heimann. Als besonders herausragend nannte er die Brände der Anwesen Krain (25. Dezember) und Gunnemann (17. Juni) sowie die brennende Ballenpresse im Schäringer Feld (7. August). Bei Letzterer merkte Heimann an, dass er sich hierbei lieber Zug- statt nur Gruppenalarm gewünscht hätte. „Man muss wissen, dass so ein Gerät den Wert eines Einfamilienhauses haben kann.“

Der frühere Ahlener Wehrführer Herbert Faust (r.) und der aktuelle Ahlener Wehrführer Walter Wolf (l.) mit dem scheidenden Vorhelmer Zugführer Hubertus Heimann (2.v.r.) und dessen Nachfolger Raphael Eustermann. Foto: Christian Wolff Der frühere Ahlener Wehrführer Herbert Faust (r.) und der aktuelle Ahlener Wehrführer Walter Wolf (l.) mit dem scheidenden Vorhelmer Zugführer Hubertus Heimann (2.v.r.) und dessen Nachfolger Raphael Eustermann. Foto: Christian Wolff

Insgesamt legte der Löschzug im abgelaufenen Jahr 3424 Kilometer mit seinen Fahrzeugen zurück – rund 800 weniger als 2016. Die geleisteten Stunden der Vorhelmer betragen 1170 bei Übungen und 700 bei Einsätzen. „Hinzu kommen noch 110 Stunden der Jugendfeuerwehr und 300 beim Maschinistendienst“, zählte Heimann auf. „So kommen rund 2300 Stunden zusammen, wobei die Lehrgangszeiten und Leistungsnachweise nicht mitgerechnet sind.“

Der Zugführer betonte die Motivation seiner Truppe. Ein Personalproblem könne er nicht erkennen. Im Gegenteil: „Es gibt Einsätze, wie jüngst einen Kaminbrand am Sonntagabend, da habe ich 17 Leute hier stehen“, sagte er. Wolf hatte zuvor im Zusammenhang mit Neuorganisationen bei der Ahlener Wehr und damit einhergehenden Verlegungen von Fahrzeugen der personell nicht mehr voll einsatzbereiten Süden-Wache anhand eines Beispiels festgestellt, dass die Bereitstellung eines Wasserversorgungsfahrzeugs in Vorhelm nicht sinnvoll sei, weil es auch hier zu Personalengpässen kommen würde. Das ließ Heimann auf seinem Zug nicht sitzen. Das fehlerhafte Stammdatenregister der Wehr sprach er ebenfalls an. Wolf sagte zu, dieses Problem abstellen zu wollen. Gleichzeitig lobte er die vorbildliche Arbeit des Gerätewarts Dirk Charvat und dessen Ehefrau.

Weitere Kritik gab es von Heinrich Schlautmann, was Anschaffung und Nutzen des Schneidlöschsystems „Cobra“ angeht. Hier wiegelte der Wehrführer ab: „Solche Themen gehören in die taktische Besprechung.“