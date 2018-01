Ortstermin an einem Ort mit Geschichte: Pastor Hermann Honermann, Josef Remmert (IG VVV), Ralf Budt, Ludwig Brinkkötter, Heiner Lüring, Eckhard Uhlenberg (Vorsitzender NRW-Stiftung), Willi Wienker (Vorsitzender „Kulturgut Samson“) und Mona Wehling (Referat Heimat- und Kulturpflege der NRW-Stiftung, v.l). Foto: Christian Wolff

In Kontakt mit der Nordrhein-Westfalen-Stiftung steht derzeit der Förderverein „Kulturgut Samson“. Zu einem Ortstermin am ehemaligen Landgasthof waren jetzt der Vorsitzende Eckhard Uhlenberg und Referatsleiterin Mona Wehling zu Gast.

Von Christian Wolff

Besuch aus der Landeshauptstadt war jetzt zu Gast in Ahlens kleinstem Ortsteil. Eckhard Uhlenberg, Vorsitzender der Nordrhein-Westfalen-Stiftung, und Mona Wehling, Leiterin des Referats Heimat- und Kulturpflege in Düsseldorf, informierten sich über das Projekt zur Rettung des historischen Gebäudeensembles rund um den ehemaligen Landgasthof Tönnishäuschen.

Pastor Hermann Honermann führte die Besucher zunächst in die Geschichte des Gebäudes ein, in dem sich neben Gaststätte und Poststation auch eine Außenstelle des Westfälischen Landgestüts Warendorf sowie ein landwirtschaftlicher Betrieb befanden. Der vor einem Jahr und zwei Monaten gegründete Förderverein „Kulturgut Samson“ plant den Erwerb und die schrittweise Sanierung des Hauses, das bereits seit mehr als einem Jahrzehnt auf eine neue Nutzung wartet.

Der Vorsitzende Willi Wienker erläuterte bei einem Rundgang, dass es nicht darum gehe, hier ein reguläres Speiserestaurant zu etablieren. Schankraum und Einrichtung sollen zwar erhalten bleiben und genutzt werden, aber eingebettet in eine Art Heimathaus sein – mit Veranstaltungsräumen für Konzerte, Ausstellungen und andere kulturelle Ereignisse von lokaler oder überregionaler Bedeutung.

Eckhard Uhlenberg war bereits kurz nach der Gründung auf den Förderverein aufmerksam geworden. Als er im Herbst 2017 zum Stiftungsvorsitzenden gewählt wurde, vereinbarte er den Besuch im Kapellendorf. Der CDU-Politiker war in der vergangenen Legislaturperiode Vizepräsident des Landtags. Von 2005 bis 2010 war er zudem NRW-Landwirtschaftsminister. „Das, was hier passiert, entspricht genau den Intentionen, die wir mit unserer Stiftung verfolgen“, so der 69-Jährige. „Das Ganze ist durchaus förderungswürdig“, sagte er mit Blick auf die Geschichte der Anlage, das vorhandene Ehrenamt und die beim Ortstermin aufgezeigten Perspektiven des „Kulturguts“, dessen Gemeinnützigkeit bereits anerkannt worden ist.

Mona Wehling hielt im Gespräch mit den Heimatfreunden ebenfalls fest, dass gute Aussichten bestünden, diese Rettung finanziell zu unterstützen. „Jetzt müssen natürlich noch einige Hausaufgaben gemacht werden“, riet sie den Aktiven im Vorfeld einer Antragstellung. Darum wollen sich die Mitglieder des Vorstands in den kommenden Wochen kümmern.