Knapp 100 Mitglieder des „Osmanen Germania BC“ trafen sich am Sonntag in einem Café auf der Hansastraße. Die polizeilich angemeldete Veranstaltung, bei der sich jeder Teilnehmer einer Kontrolle unterziehen musste, verlief bis in die frühen Abendstunden friedlich.

Von Dierk Hartleb

Die führenden Köpfe des rockerähnlichen Clubs „ Osmanen Germania BC“ haben sich am Sonntagnachmittag in Ahlen getroffen. Das bei der Kreispolizei angemeldete Treffen mit 100 Teilnehmern verlief bis zum frühen Abend in friedlicher Atmosphäre.

Bevor die Mitglieder der Vereinigung, die sich auch als Box-Club bezeichnet, die Versammlungsstätte in einem Café in der Hansastraße betraten, mussten sie sich einer Kontrolle durch die Polizei unterziehen. „Das ist uns lieber, als wenn während des Treffens eine Hundertschaft in den Saal stürmt“, begründeten die Sprecher der Osmanen Germania ihre Kooperationsbereitschaft.

Mit den beiden Gründern der Vereinigung, Mehmet Bagci und Ex-Hells-Angel Seluk Sagin, die in Untersuchungshaft sitzen, habe man nichts mehr zu tun.

„Die Mitglieder des ,Osmanen Germania BC‘ stehen im Verdacht, gewaltbereit zu sein und Straftaten zu begehen“, ließ dagegen Landrat Dr. Olaf Gericke verlauten. „Die Polizei geht in Nordrhein-Westfalen und im Kreis Warendorf konsequent gegen kriminelle Gruppierungen vor. Dabei nutzt sie die rechtlichen Möglichkeiten zur Identifizierung der Mitglieder.“

Polizeiaufgebot auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz. Foto: Peter Schniederjürgen Polizeiaufgebot auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz. Foto: Peter Schniederjürgen

Laut Polizei war die Veranstaltung von einem 30-Jährigen aus Bomte angemeldet worden. Sowohl der Anmelder als auch die kontrollierten 98 Personen zeigten sich gegenüber der Polizei sehr kooperativ.

In einem Fall stellten die Einsatzkräfte mehrere gefährliche Gegenstände sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen einen 44-jährigen Wesselinger ein.