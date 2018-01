Ahlen -

Die „Narrenhochburg Hof Münsterland“ war am Sonntag voll in Männerhand, die Frauen nur in bestimmten Rollen vor und auf der Bühne geduldet. Mit einem vierstündigen Programm, hektoliterweise Bier, unzähligen Herrengedecken, Schnittchen, Fleischklopsen und Schnitzeln feierten sich die Männer und ihre Leidenschaften auf närrische Weise.