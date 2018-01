Von Peter Schniederjürgen

Wenn der Name Programm ist, geht auch der Vorsitzendenwechsel harmonisch vonstatten – und dennoch mit vielen Emotionen. Der ebenso langjährige wie erfolgreiche Vorsitzende des Schützenvereins „Gemütlicher Westen“, Hubert Stienemeier, trat am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wahl an. Seine Nachfolge tritt nun Jens Düding an.

Diese Wahl war der spannendste Teil des Abends. Die über 70 Anwesenden bedankten sich beim zukünftigen Ex-Chef mit minutenlangem wie stehendem Beifall. Denn der konnte eine stolze Bilanz vorweisen. „Allein im vergangenen Jahr haben wir 14 neue Mitglieder hinzugewonnen“, strahlte der scheidende Vorsitzende. Er übergibt somit „einen glänzend dastehenden Verein“ an Jens Düding.

Eine sehr solide Kassenlage, die steigende Mitgliederzahl, ein dickes „Nachwuchspolster“ bei den Jungschützen und gut laufende Abteilungen überlässt Hubert Stienemeier nun seinem Nachfolger. So war die Wahl auch nur mehr eine Formsache: Einstimmig wurde Düding zum Nachfolger berufen und bedankte sich für das Vertrauen.

Der Ehrenvorsitzende Manfred Ernst bedankte sich bei Hubert Stienemeier für die geleistete Vorstandsarbeit. Foto: Peter Schniederjürgen Der Ehrenvorsitzende Manfred Ernst bedankte sich bei Hubert Stienemeier für die geleistete Vorstandsarbeit. Foto: Peter Schniederjürgen

Der Rest des Vorstands wurde im Amt bestätigt. So bleibt Elmar Wiemers zweiter Vorsitzender. Um die Vereinsfinanzen kümmern sich weiter Dominik Geers und Ralf Beckamp. Die Geschäftsführung bleibt in den Händen von Wolfgang Hinsel und Markus Schwinghammer. Manfred Ernst scheidet aus der Reihe der Beisitzer aus, dessen Platz übernimmt der jetzige Ex-Vorsitzende Stienemeier. Die Schießgruppe bleibt in den Händen von Peter Schulz. Dieser konnte sich allerdings einer leichten Kritik nicht enthalten.

„Das Übungsschießen am Freitag um 18 Uhr im Sportpark Nord dürfte durchaus besser besucht werden. Die Damen machen euch hier wirklich was vor“, mahnte Schießgruppenleiter Schulz. Auch den Jungschützen, die noch nie geschossen haben, riet er, sich hier das Schießen beibringen zu lassen. „Das Pokalschießen ist der falsche Zeitpunkt“, so Schulz. Dazu stellte er ein Lasergewehr vor – eine Waffe, die den Einstieg in das Schießwesen erheblich erleichtert. Sie „verschießen“ keine Geschosse, nur gebündeltes Licht.

Schließlich stand noch die Festfolge der kommenden Schützensaison an. Das Hochfest beginnt am 25. Mai mit dem Herrenabend. In der Fortsetzung wird am 30. Mai Grün zum Schmücken geholt; Treffpunkt Ponystation. Der 31. Mai (Fronleichnam) ist der erste Festtag: Ab 11 Uhr wird aufgebaut, Helfer sind gerne gesehen. Das Kinderschützenfest findet am 1. Juni statt und am 2. Juni ist die Schützenmesse in der St.-Bartholomäus-Kirche.