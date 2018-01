Das nördliche Baugrundstück (450 Quadratmeter) liegt im östlichen Abschnitt der Paul-Gerhardt-Straße zwischen den bebauten Grundstücken Paul-Gerhardt-Straße 12 und 14. Das südliche Baugrundstück (400 Quadratmeter) liegt nördlich der Straße Im Kreuzkamp zwischen den bebauten Grundstücken Im Kreuzkamp 37 und 42. Diese Fläche ist viele Jahre lang als Spielplatz genutzt worden und soll nun in Folge des Ratsbeschlusses zur Spielraumplanung Wohnbaufläche werden. Die Spielgeräte wurden bereits abgebaut.

Beide Grundstücke liegen innerhalb eines bebauten Gebietes und sind damit vollständig erschlossen. Schmutzwasser-, Regenwasserkanalisation sowie Strom-, Wasser- und Gasniederdruckleitungen sind im Straßenraum vorhanden. Die Hausanschlüsse auf den privaten Grundstücken sind in Abstimmung mit den Ahlener Umweltbetrieben und den Stadtwerken durch die künftigen Eigentümer herzustellen. Der Verkaufspreis orientiert sich am Bodenrichtwert der Umgebung und beträgt 120 Euro / Quadratmeter. Die Erschließungsanlagen sind alle endgültig hergestellt und abgerechnet, sodass hierfür keine weiteren Abrechnungen und Kosten zu erwarten sind. Aufgrund der erstmaligen Bebauung fallen für die Grundstücke Kanalanschlusskosten an. Diese sind im Bodenrichtwert von 120 Euro / Quadratmeter enthalten.

Die Vergabe richtet sich nach den Kriterien der Stadt Ahlen zur Vergabe von Baugebieten mit mindestens zwei Einfamilienhausgrundstücken. Demzufolge werden mindestens 50 Prozent der Grundstücke (im vorliegenden Fall ein Grundstück) an Familien mit Kindern vergeben, wobei die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder (im Haushalt lebend mit Kindergeldnachweis sowie Schwangerschaften bei entsprechendem Nachweis) maßgebend ist. Die verbleibenden 50 Prozent der Grundstücke (im vorliegenden Fall ebenfalls ein Grundstück) werden an alle interessierten Bewerber vergeben. Eingeschlossen sind auch hier Familien mit Kindern. Damit erhält diese Zielgruppe die doppelte Chance zum Erwerb eines Grundstücks. Auf beiden Grundstücken wird für Familien mit Kindern ein Abschlag pro berücksichtigungsfähigem Kind von 10 Euro / Quadratmeter auf den Grundstückspreis gewährt.

Weitere Auskünfte enthält das Exposee auf der Internetseite der Stadt Ahlen unter https://www.ahlen.de/start/themen/bauen-planen/baugrundstuecke/staedtische-grundstuecke/. Angebote sind schriftlich bis spätestens 19. Februar einzureichen. Weitere Auskünfte erteilt im Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen Hartmut Merzmann unter Telefon 5 95 90 (merzmannh@stadt.ahlen.de).