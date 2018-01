Erster Spatenstich in groben Schotter: Politik und Planung beim symbolischen Akt. Foto: Ulrich Gösmann

Von Ulrich Gösmann

Matsch und Mörtel blieben ihnen bei ihrem ersten symbolischen Arbeitseinsatz erspart. Ganz ohne Gebrauchsspuren sollten blitzblanke Spatenspitzen die Großbaustelle zu Ahlens neuem Baubetriebs- und Wertstoffhof am Montagnachmittag aber nicht verlassen. Mit Blick auf eigenes Profil setzten Vertreter aus Planung und Politik den ersten, wenn auch verspäteten Stich in groben Schotter, der auch dem neuen Verwaltungsgebäude im Eckpunkt Daimlerstraße / Ostberg Stabilität geben soll. Bis zum finalen Sektempfang liegen nun knapp zwei Jahre. Bereits vor einem halben Jahr waren erste Bagger für den vorzeitigen Baubeginn angerückt.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger sprach von einer Herzensangelegenheit für Stadt, Bürger und Bedienstete. „Wir hoffen, dass wir den neuen Baubetriebshof Ende 2019 an die Bürger übergeben können.“ Dann werde – so sein Versprechen – auch richtig gefeiert.

Erdarbeiten im Schatten des Spatenstichs. Foto: Ulrich Gösmann Erdarbeiten im Schatten des Spatenstichs. Foto: Ulrich Gösmann

Baudezernent Andreas Mentz sah die Baugenehmigung mit dem Beschluss der Bezirksregierung im September 2017 erteilt. Mit dem Generalunternehmen sei ein sehr erfahrenes verpflichtet worden. „Das ist ein Kernbaustein zum Gelingen.“ Gleiches gelte für die Ergebnisse der europaweiten Ausschreibung: gute qualifizierte Unternehmen mit Angeboten in vertretbarem wirtschaftlichen Rahmen.

Diplom-Ingenieur Burkhard Sasse (S3, Bremen) erinnerte an die lange und intensive Planungsphase – mit über 50 Besprechungen und dem Resultat: „Die Planung steht auf gutem Fundament.“ Sasses Blick schwenkte rüber aufs Regen getränkte Baufeld: „Wenn die Erdarbeiten geschafft sind, kommt der normale Bauablauf.“ Er, so der Architekt, sei zuversichtlich, vorgegebene Ziele und Zeit hinzubekommen. Was auch für die Kosten gelte. Hinter Ahlens größtem städtischen Infrastrukturprojekt der letzten Jahrzehnte stehen aktuell 18,95 Millionen Euro Herstellungskosten.

Ein Großplakat wirbt fürs Großprojekt. Entsorgung – in Ahlen bald ein Kinderspiel... Foto: Ulrich Gösmann Ein Großplakat wirbt fürs Großprojekt. Entsorgung – in Ahlen bald ein Kinderspiel... Foto: Ulrich Gösmann

Für den städtischen Betriebsausschuss schickte Vorsitzender Jochen Rabe seine „große Freude“ in die Runde, endlich den Spaten in die Hand nehmen zu können. Sein großer Wunsch: Planung und Kalkulation, so wie sie seien, bis zum Schluss beibehalten zu können.

Auf einem Baustellenschild wirbt jetzt ein smarter Blondschopf mit Bohrer für den Baubetriebshof. Seine Botschaft an Vorbeifahrende: „Der Neue kommt. Entsorgung kinderleicht gemacht.“