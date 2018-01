Von Christian Wolff

Bereits seit einiger Zeit läuft an der Feuerwache Süd eine Neuausrichtung. Die Wehrführung begegnet damit den Personalproblemen, die der dortige Löschzug in den vergangenen Jahren zunehmend beklagt hat. Wie Wachleiter Walter Wolf vor wenigen Tagen bei der Jahresdienstversammlung in Vorhelm in einer Vorabinformation erläutert hat, entsteht in dem Gebäude Am Vatheuershof eine sogenannte Umweltwache, die unter anderem vom ABC-Zug des Kreises Warendorf genutzt wird. Bereits seit längerer Zeit sind an diesem Standort auch Rettungswagen und festes Personal stationiert, um die schnelle Erreichbarkeit bei Notfällen im Südenstadtteil, aber auch für den Ortsteil Dolberg zu gewährleisten. „Hier ergibt sich wieder ein Zusammengehörigkeitsgefühl“, ist Wolf überzeug. Der Löschzug III (Süd) entstand im Jahr 1970, als die frühere Hauptwache an der Sedanstraße aus allen Nähten platzte. Nach 18 Jahren in einer vormaligen Stadtwerke-Dependance auf einer umgenutzten Hofanlage an der Guissener Straße bezogen die Kameraden im September 1988 ihr eigenes Gebäude.