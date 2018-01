Von Christian Wolff

Wer in diesen Tagen ein Grab besuchen oder einfach nur spazieren gehen will, setzt sich einem hohen Risikograd aus. Auch Tage nach dem Orkan „Friederike“ können sich noch lockere Äste oder ganze Baumteile lösen und herunterfallen. Die Stadt erneuert daher ihren Appell, die Friedhöfe und Parks vorerst noch zu meiden.

Schwer getroffen hat es den Westfriedhof, wo ein besonders alter Baumbestand vorherrscht. Entsprechend groß und schwer sind die Stämme und Wurzeln, die zum Teil mehrere Grabflächen samt Schmuck und Steinen unter sich begraben haben. „All das ist zu beseitigen. Das wird uns noch Wochen beschäftigen“, ist Jörg Pieconkowski, Gruppenleiter Grünflächen bei den Ahlener Umweltbetrieben, überzeugt. Glücklicherweise habe ein Forstunternehmen bereits vor Tagen Unterstützung zugesagt.

Während Dachdecker und Gartenbauer am Wochenende Sonderschichten schoben, konnten die städtischen Helfer erst zum Wochenstart so richtig loslegen. Umso verärgerter war Pieconkows­ki über die Tatsache, dass viele Friedhofsbesucher trotz der heiklen Lage nicht vom Besuch der Grabstätten absehen wollen. „Das Flatterband wird einfach ignoriert oder eigenmächtig entfernt. Das kann ich nicht verstehen“, so der Grünflächen-Experte. „Der nächste Besucher, der dann kommt, denkt natürlich, der Zugang wäre frei. Es ist vielleicht nicht so richtig deutlich geworden, dass wir die Flächen gesperrt haben.“

Wie tief die Wurzeln der betroffenen Bäume reichen, zeigt sich auch daran, dass in einem Fall sogar Knochen eines vor Jahrzehnten aufgelassenen Grabes mit dem Erdreich nach oben gedrückt worden sind.

In einer ersten Bestandsaufnahme haben die Umweltbetriebe eine Schadensliste für die öffentlichen Anlagen erstellt. „Die umfasst rund 70 Punkte. Der Stadtpark ist nur einer davon, obwohl es auch dort etliches zu räumen gibt“, verdeutlicht Jörg Pieconkowski. Einzig der Berliner Park sei schon weitgehend „bearbeitet“. Bis Mitte kommender Woche laufen dort noch „kosmetische Nacharbeiten“, an die andernorts noch nicht zu denken ist.

Tonnenschwer: Wurzelwerk und Stämme. Foto: Peter Harke Tonnenschwer: Wurzelwerk und Stämme. Foto: Peter Harke

Ähnlich verdutzt wie Jörg Piconkowski auf dem Westfriedhof waren die Mitarbeiter des Forstbetriebs auf Haus Vorhelm am Droste-zu-Vischering-Weg, wo schon am Tag nach „Friederike“ wieder Jogger und „Gassigänger“ beobachtet wurden, die arglos in den Wald hineinwanderten. Folglich erneuert Stadtsprecher Frank Merschhaus im „AZ“-Gespräch seinen Rat an alle Bürger: „Wälder, Parks und Friedhöfe sind zu meiden.“ Zumal es laut Wetterbericht wieder windiger werde. „Dann wird das, was der Orkan vielleicht nur angeknackst hat, auch noch heruntergeschüttelt.“