Von Peter Schniederjürgen

Den schönsten Tag im Leben absolut unvergesslich zu gestalten, ist die selbstgestellte Aufgabe von Holger Mast. Der hatte am Sonntag zur Hochzeitsmesse in das Autohaus Ostendorf eingeladen. „Wir versammeln hier alles um diesen Tag zu dem zu machen, was er ist – der Höhepunkt“, erklärte der Veranstaltungsmacher. Die Spezialität dabei: Seine Aussteller kamen aus dem Umkreis von etwa 40 Kilometern um Ahlen. Vom passenden Anzug bis zum Zauberer als Party-Act war einfach alles zu sehen.

Da im September die Hochzeitsglocken für Ann-Christine Ingenhorst und Markus Ahlker läuten, war es für das Paar Zeit, neben dem Brautkleid auch dem Anzug Aufmerksamkeit zu schenken. „Braun ist jetzt Trend“, zeigte Fachfrau Monika Lütke-Besselmann und half dem jungen Mann ins Jackett. Dazu vielleicht noch ein Plastron? Das ist der Vorgänger der Krawatte und bei formeller Kleidung zurzeit wieder sehr angesagt. Für Braut Ann-Christine kam die Kleiderschau erst etwas später, zwei Modenschauen waren die Höhepunkte der Messe.

Keine Hochzeit ohne Eröffnungstanz. Damit dabei wirklich nicht schiefgeht, gibt es mobile Tanzschulen, die auch in den eigenen vier Wänden die Schrittfolgen zur Musik nahebringen. Und dafür, dass es zwischen der Trauung, dem Essen und dem Tanz nicht zu Längen im Ablauf kommt, sorgt David Wedegärtner. Mit seinen unglaublichen Tricks versteht es der Magier und Mentalist, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Auch bei der Hochzeitsmesse wurde Feuer in seinen Händen zu Eis und seine Kniffe waren so heiß, dass ihm schon mal die Flammen aus den Fingern schlugen.

Eine große Auswahl an Trauringen, schön gestaltete Hochzeitstorten sowie originelle Dekoideen rundeten das Messeangebot ab. Egal, ob es Fragen zur richtigen Räumlichkeit gibt, die Paare besondere Wünsche wie Kutschfahrten oder eine freie Trauung haben oder ein Rundum-Sorglos-Paket wünschen – bei der Messe fanden sie die richtigen Ansprechpartner.

Für alle, die in der Kutsche zur Trauung fahren wollen, präsentierten die Rekordhalter im Kutschieren ihr Angebot. Bernhard und Martina Knoche kutschierten schon mit 13 Pferden in Oelde über den Marktplatz und haben ihr Landauer mit selbst gezüchteten Musterländer Kutschpferden bespannt. Ein einmaliges Erlebnis für das Bautpaar – auch, wenn es „nur“ vier der stolzen Rosse sind, die die Kutsche ziehen.