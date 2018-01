In der „Alten Landschule“ bei Nottuln begaben sich Mitglieder der Initiative Bürgerzen­trum Schuhfabrik und hauptamtliche Mitarbeiter für ein Wochenende in Klausur. Foto: Schuhfabrik

Die Jahrestagung im Januar ist mittlerweile seit mehr als 17 Jahren ein fester Bestandteil im Terminkalender des gemeinnützigen Vereins „Initiative Bürgerzen­trum Schuhfabrik“. Zum zweiten Mal tagte jetzt die 25-köpfige Gruppe in der „Alten Landschule“ bei Nottuln. „Perspektivwechsel, Digitalisierung und analoge Räume“ waren hochaktuelle gesellschaftliche Themen der dreitägigen Klausur.

Beim zweistündigen Rückblick am Freitagabend wurde deutlich, wie viel mit wenigen hoch engagierten Menschen erreicht werden kann. Der Samstag startete mit einem Ausflug nach Münster in einen „Escape Room“. Dabei wurden vier Kleingruppen in unterschiedliche Räume eingesperrt und mussten ihr „Gefängnis“ innerhalb einer Stunde mit Hilfe der darin versteckten Rätsel, Hinweise und Gegenstände wieder verlassen. Das erforderte eine gute Teamkommunikation, Neugierde und Wachheit von allen.

Nach diesem gemeinsamen Erlebnis beschäftigte sich die Gruppe mit dem Thema Wahrnehmung und den Fragestellungen: Wie viel macht der eigene Blickwinkel für die Beurteilung aus? Wie gehen wir mit Andersdenkenden um und wie viel können wir aushalten? In Kleingruppen wurden die Themen Nachwuchsförderung und Förderung der Neugierde, Stadtentwicklung und neue Arbeitsfelder, Kommunikations- und Arbeitsverbesserungen sowie Umbauten und praktische Gestaltungsfragen bearbeitet.

Dass das Vereinsleben auch nach über 33 Jahren lebendig und vielfältig ist, beweist die hohe Zahl der interessierten Teilnehmenden aus den Bereichen ehrenamtlicher Vorstand, Mitglieder des Vereins, Mitarbeiter der Geschäftsführung, Veranstaltungsplanung, Buchhaltung, Gastronomie, Jugendarbeit, Flüchtlingsberatung, Interkultur und Technik. Durch diese interdisziplinäre Herangehensweise konnten vielfache Lernerfahrungen gemacht werden. Mit neu aufgeladener Energie, neuen Perspektiven, verbesserter Kommunikation, gemeinsamer Motivation und viel Engagement wird sich nun den kommenden Aufgaben in 2018 gewidmet.