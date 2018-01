Von Ulrich Gösmann

Seine Frau habe aus dem Küchenfenster mit angesehen, wie das halbe Dach des Schweinestalls abgehoben sei. „Sie rief mich an, um mich zu warnen – und wollte wissen, wo ich gerade bin“, erinnert Ralf Storkamp. Das war Donnerstagmittag, als Orkantief „Friederike“ über Ahlen hinwegfegte und in der Bauerschaft Rosendahl Sandwich-Platten durch die Luft wirbelte. Ihr Mann befand sich just zum Zeitpunkt des Anrufs unter dem Dach. „Ich war im Stall, um Schweine zu füttern.“

Ja, er habe etwas von innen gehört. Aber selbst nicht glauben wollen, was er sehen musste, als er rausgekommen sei. Inzwischen spannt sich Schutzfolie großflächig über die Schadensfläche. Die Dimension der Luftnummer, die sich binnen weniger Minuten über Storkamps Kopf abgespielte, ist aber noch immer zu sehen. Eigentlich möchte er damit gar nicht in die Öffentlichkeit. Andererseits könne jeder, der auf der B 58 an seinem Hof vorbei fahre, den Schaden sehen. Mit der Situation geht der Ortslandwirt sachlich um. Schließlich sei niemand körperlich zu Schaden gekommen. Und das sei das Wichtigste.

Wieder wetterfest. Das Dach ist fürs Erste gesichert. Foto: Ulrich Gösmann Wieder wetterfest. Das Dach ist fürs Erste gesichert. Foto: Ulrich Gösmann

Ausgerechnet den neuesten, gerade erst vier Jahre alten Stall traf es am heftigsten. An der Konstruktion könne es nicht gelegen haben. „Hier ist Freifläche. Hier kam Friederike wohl so richtig in Fahrt“, sagt Ralf Storkamp und zeigt rüber aufs tiefe Feld.

Von dem 40 mal 50 Qua­dratmeter großen Stallgebäude ist die nördliche Hälfte auf 1000 Quadratmetern betroffen. Auch wenn davon „nur“ die Hälfte frei liegt, auch die restlichen Blechplatten müssen runter.

Der Landwirt lobt die schnelle Hilfe. Freunde seien gleich zur Stelle gewesen, Dachdecker hätten für ihn auch noch am Sonntag unermüdlich durchgearbeitet, um den Stall wieder wetterfest zu machen. Das Material habe er über den Nachtexpress organisiert. Ein ausdrückliches Lob auch an seine Versicherung.

„Friederikes“ Angriffsfläche: Danach hatte das Orkantief leichtes Spiel. Foto: Ulrich Gösmann „Friederikes“ Angriffsfläche: Danach hatte das Orkantief leichtes Spiel. Foto: Ulrich Gösmann

Die Schweine selbst haben die Schreckminuten gut überstanden. Eine Zwischendecke halte die Temperaturen konstant. Die nun etwas höhere Luftfeuchtigkeit könnten die Tiere gut ab. „Sie befinden sich in der Endmast und kommen mit Klimaschwankungen besser klar als kleine Ferkel“, lässt der Landwirt wissen. In Kürze würden sie eh den Stall verlassen. Zur Schlachtung. Dann werde alles „vernünftig gemacht“.

Feine Risse im Silo, ein quer stehendes Ablüftungsrohr und fehlende Pfannen zeigen, dass der Orkan auch über andere Hofeinheiten nicht spurlos hinweggezogen ist. Einzig der kleine Bildstock sei verschont geblieben. Storkamp: „Da hat der liebe Gott wohl seine Hände schützend drüber gehalten.“

