Von Ulrich Gösmann

Für stabile Schadenssummen ist es in der Woche nach „Friederike“ noch zu früh. Nonstop gehen auch jetzt noch Meldungen im Provinzial-Versicherungsbüro Rasfeld ein. „Ganz, ganz grob“, wagt Inhaber Oliver Rasfeld dann doch eine vage Hochrechnung, dürften inzwischen fünf Millionen Euro zusammengekommen sein. „Bis zu 1000 Schäden haben wir“, sagt er. Rechnet aber damit, dass am Ende 20 bis 30 Prozent seiner Versicherten Ahlens kundenstärkstes Büro in Anspruch nehmen.

Pausen? Kaum. „Zwischendurch mal eine Pizza“, lacht Rasfeld im Redaktionsgespräch. Seine Mitarbeiter hätten spontan beschlossen, durchzumachen, als es angefangen sei, richtig rund zu gehen. Ja sogar auf Urlaub sei freiwillig verzichtet worden.

Die ersten Schadensmeldungen liefen am Donnerstagvormittag um 10.45 Uhr ein, noch bevor „Friederike“ so richtig Fahrt aufgenommen hatte. Dann ging es Schlag auf Schlag. Anrufe, Mails, Whats-App-Nachrichten mit ersten Fotos. Zu Bürobesuchen trauten sich Betroffene in stürmischen Stunden unterdessen kaum. Klassiker unter den Kleinstschäden: der mittelgroße entwurzelte Baum oder das halbe Dutzend weggeflogener Dachpfannen. Rasfelds dickster Brocken ist geschätzte 240 000 Euro schwer. Im ländlichen Bereich sei von einem noch neuen Stallgebäude eine Dachhälfte komplett weggerissen worden. „Die hat sich aufgerollt wie ein Teppich“, sagt der 48-Jährige.

" „Wir werden fallabschließend regulieren.“ Oliver Rasfeld "

Und nun? „Normal wäre es, bei Schadensmeldungen jeden einzelnen Schaden zu besichtigen.“ Aktuell gelte aber: unter 2000 Euro Sofortfreigabe. Das mündliche Wort des Dachdeckers reiche. Fotos und Rechnungen des Kunden ebenso. „Wir werden fallabschließend regulieren“, versichert Rasfeld. Falsch könne man eigentlich nur das machen: „Nicht melden, nicht dokumentieren und dann in drei Wochen mit einer Handwerkerrechnung im Büro stehen.“

Zurzeit mehr draußen als im Büro: Oliver Rasfeld. Foto: Ulrich Gösmann Zurzeit mehr draußen als im Büro: Oliver Rasfeld. Foto: Ulrich Gösmann

„Wir haben aus Kyrill gelernt“, blickt der Versicherer zurück, stuft den Orkan, der auf den Tag genau vor elf Jahren über Ahlen hinwegfegte, allerdings als „wesentlich intensiver“ ein. „Damals hatten wir nicht nur das eigentliche Sturmproblem, sondern auch extreme Niederschläge.“ Zuerst der Orkan, dann der Wasserschaden durch eindringenden Regen. Wären jetzt die Böden nicht durch vorausgegangenen Regen durchweicht, sondern gefroren gewesen, hätten viele Flachwurzler ihren Halt nicht verloren. Ihren Höhepunkt habe „Friederike“ um 13.40 Uhr erreicht. Werte des Deutschen Wetterdienstes hätten in diesen Minuten für den Großraum Ahlen bei Tempo 120 bis 127 gelegen. Interessant auch eine Zahl der Provinzial Münster für die Region: Kurz nach 14 Uhr gingen innerhalb von nur 33 Minuten 21 458 Schadensmeldungen ein. Darunter auch die aus Ahlen.

" „Trampoline sind 2007 nicht so häufig geflogen.“ Oliver Rasfeld "

Kurioses? Anders als bei „Kyrill“, so Rasfeld, seien diesmal viele Großspielgeräte unfreiwillig in Bewegung gekommen. „Trampoline sind 2007 nicht so häufig geflogen.“ Sie stünden heute in vielen, vielen Gärten und seien nicht versicherbar. Für sie gelte Gleiches wie für Gartenmobiliar. Rechtzeitig reinholen!

Autofahrer, die ihr geparktes Fahrzeug unter einer Tanne suchten, seien unterdessen ein Fall für die eigene Teilkasko, weil höhere Gewalt wie Sturm keine Haftung des Baumeigentümers zum Schadenersatz begründe.