Angenehmes Wohnen sieht anders aus: Nicht nur, dass die Sanierung mehrerer Mehrfamilienhäuser an der Rottmannstraße stockt – ein Brand in Hausnummer 124 verschärfte die Probleme noch einmal, wie Mieterin Heidemarie Herrmann berichtet.

Von Ralf Steinhorst

Bereits vor mehr als vier Monaten berichtete unsere Zeitung über Missstände bei der Sanierung mehrerer Mehrfamilienhäuser an der Rottmannstraße. Was hat sich seither getan? Nur wenig, wie ein erneuter Besuch offenbart. Im Gegenteil: Ein Brand, der schon vor über sechs Wochen im Erdgeschoss der Hausnummer 124 ausbrach, hat die Probleme noch vergrößert.

Mieterin Heidemarie Herrmann ist mehr als sauer. Seit fünf Monaten ist die Haustür installiert, aber der Türöffner funktioniert immer noch nicht. Die Seniorin wohnt in der obersten Etage und könnte, selbst wenn sie von Besuchern wüsste, nicht immer selbst die Haustür öffnen. Folge: Die Haustür steht oftmals offen.

Auch die Briefkästen sind seit November vorigen Jahres noch nicht wieder angebracht worden und liegen mittlerweile schon arg verbeult im Hausflur nahe der Tür. Einige Zeit lagen die Kästen sogar frei auf der Wiese herum. „Da war die Post natürlich oft nass“, schildert Heidemarie Herrmann.

Wütend ist die Ahlenerin vor allem auf die Arbeiter, welche die Sanierungsarbeiten durchführten. „Das war eine Drückerkolonne, keine Fachleute“, beklagt sie. Der Dachdecker habe sogar ohne Gewerbe gearbeitet, das sei nachprüfbar. Gerade die Dachdeckerarbeiten haben letztlich zu einer feuchten Wand in Hermanns Küche geführt. „Da hat sich die Wohnungsbaugesellschaft gar nicht für interessiert“, sagt die Mieterin. Sie habe sich selbst um die Schadensbehebung kümmern müssen. Dazu musste der Fußboden in Küche und Wohnzimmer ersetzt werden; die Seniorin blieb auf den Kosten sitzen.

Ein schwacher Trost ist, dass der Kloakengestank im WC inzwischen beseitigt ist. Für zehn Tage ohne Heizung und Warmwasser gab es nicht mal eine Entschuldigung. Die Stadtwerke mussten damals die Gastuhren abmontieren, weil Dämmwolle im Kamin gefunden wurde. Als dann am Abend des 9. Dezember im Erdgeschoss ein Brand ausbrach, folgten weitere gravierende Probleme. Da ein Kabelbrand das Fernsehen „totlegte“, muss sich die Bewohnerin mit einer Notantenne im Wohnzimmer behelfen. Auch auf den Kosten dieser Anschaffung bleibt sie heute hängen. Überhaupt ziehe sich die Sanierung seit Fe­bruar 2017 hin: „Neun Monate war der Bau hier eingerüstet. Wo gibt‘s denn sowas?“, fragt die Betroffene. Im Els­ken sei in acht Wochen eine ganze Fassade erneuert und das Dach neu eingedeckt gewesen, hat Heidemarie Herrmann beobachtet. Und das seien wesentlich mehr Häuser gewesen.

Offene Kabel an der Haustür: Das, was Mieterin Heidemarie Herrmann in der Hand hält, sollte eigentlich der elektrische Türöffner sein. Foto: Ralf Steinhorst

In der Brandwohnung wurden durch das Geschehen zwei Fenster herausgerissen, die erst am 3. Januar mit Spanplatten notdürftig verschlossen wurden. Die offenen Fenster boten dafür an den Tagen um Silvester häufig Anreiz, Böller in die Wohnung zu schmeißen. Abgesehen davon, dass im Haus durch diese nicht verschlossenen Öffnungen Kälte eindringt und die Heizkosten nach oben drückt.

Als dann noch ein Weihnachtsgruß der zuständigen Berliner Wohnungsbaugesellschaft „Grand City“ mit den Worten „Empfehlen Sie uns weiter“ ins Haus geflattert kam, war Heidemarie Herrmann fassungslos: „Das ist doch Sarkasmus, oder?“ Denn sie selbst komme bei dem Unternehmen nicht weiter, weil es schwer sei, dieses telefonisch zu erreichen. „Und wenn, wird man dort nicht ernstgenommen. “