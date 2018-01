„Ahlen karibisch“ wird auch in diesem Jahr wieder direkt am Wersestrand, auf dem Rathausparkplatz, stattfinden. Foto: chf

Von Peter Harke

Die WFG würde das Event natürlich nur zu gerne wieder mit or­ga­nisieren. „Wir haben ja gezeigt, dass wir es können“, verweist Bürgermeister Dr. Alexander Berger selbstbewusst auf das erfolgreich gestemmte „Silbermond“-Konzert am 4. April vergangenen Jahres auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz. Man habe je­denfalls gegenüber den NRW-Lokalradios großes Interesse an einer erneuten Ausrichtung bekundet, „den Hut in den Ring geworfen“, so der Verwaltungschef.

Doch auch wenn diesmal eine andere Stadt zum Zuge kommen sollte, wird 2018 in Ahlen nicht arm an Veranstaltungshighlights sein. „Gourmetmarkt“, „Sattelfest“, „Ahlen karibisch“ oder „Pöttkes- und Töttkenmarkt“ stehen fest im Terminkalender. Und natürlich das 33. Stadtfest, das allerdings wegen der Bauar­beiten auf dem Marktplatz in etwas abgespeckter Form, mit nur ei­ner Hauptbühne, vom 6. bis 8. Juli am Marienplatz stattfinden wird, ebenso wie die fünf „Tralla-City“-Abende. Vielleicht werde es auf kleinerer Fläche umso gemütlicher, kann der Bürgermeister sich vorstellen. Er ist überzeugt: „Das wird gut.“

Der „Ahlener Advent“ soll dann vom 7. bis 18. Dezember wie gewohnt in der bis dahin gründlich renovierten „guten Stube“, dem Markt, die Besucher in Weihnachtsstimmung versetzen.