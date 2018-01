Auf der gesamten Länge beschädigt wurde am Mittwoch ein Fahrzeug, das am Stockpiper geparkt war. Ein Zeuge beobachtete den Fahrer eines Mercedes als Verursacher, der nun gesucht wird.

Ein 24-jähriger Ahlener beobachtete am Mittwoch gegen 17.45 Uhr, wie ein Pkw die Straße Am Stockpiper in nördlicher Richtung befuhr. In Höhe der Parkplatzzufahrt des dortigen „Jibi“-Markts war am rechten Straßenrand ein Mercedes geparkt. Der Zeuge sah, wie der Mercedes durch den vorbeifahrenden Pkw linksseitig über die gesamte Fahrzeuglänge beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher. Er soll ei­nen grauen Mercedes gefahren haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50.