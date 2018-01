Von Peter Harke

In der Öffentlichkeit wird die WFG häufig in erster Linie als eine Art Event-Agentur wahrgenommen, die Veranstaltungen wie die „Neue Ahlener Woche“ oder den „Pöttkes- und Töttkenmarkt“ organisiert, und das durchaus professionell. Doch auch in ihrem „Kerngeschäft“, das sich mehr hinter den Kulissen abspiele, habe die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 2017 wieder „einen richtig guten Job gemacht“, stellte Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz fest und verwies auf „beachtliche Zahlen“ etwa bei der Flächenvermarktung.

Insgesamt 23 342 Qua­dratmeter Grundstücksflächen wurden 2017 an verschiedene Unternehmen veräußert – deutlich mehr als in den beiden Vorjahren zusammen (2015: 4839 qm; 2016: 10 317 qm). Den größten Anteil an diesem Rekordergebnis hat die Firma Leifeld Metal Spinning, die allein 17 600 Quadratmeter erworben hat, um im Südosten des Gewerbegebietes „Vatheuershof“ eine neue Montagehalle zu errichten, und dort 20 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen will.

Als weitere herausragende Projekte nannte WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch die im Entstehen begriffene neue Produktionsstätte für die Aloe-Vera-Linie der Firma LR Health & Beauty an der Porschestraße, die Erweiterung des „Medical Order Centers“ und die Eröffnung des Tanzlokals „Shim Sham“ nebst der dazugehörigen Einrichtungen auf der Zeche „Westfalen“. So oft wie er in letzter Zeit zum Spaten gegriffen habe, lasse er die Gummistiefel nun am besten gleich im Kofferraum, meinte der Bürgermeister lachend.

Erweiterung um 20,6 Hektar im „Olfetal“

Für Dr. Berger sind das alles Indikatoren dafür, dass die Ahlener Wirtschaft prosperiert und weiter wächst. Diesem Umstand trägt die Stadt jetzt mit der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets „Olfetal“ um 20,6 Hektar Rechnung. Für die Grundstücke gibt es laut Jörg Hakenesch bereits Interessenten „aus dem Bestand“. Peter Schmidt, Vorsitzender von „Pro Ahlen“ und Mitglied im Aufsichtsrat der WFG, ist sicher: „Die Flächen werden schnell weggehen.“ Es bleibe eine Aufgabe für die Zukunft, ausreichend Reserven vorzuhalten.

Ähnlich optimistisch ist Michael Vorderbrüggen, der die Volksbank als Mitgesellschafterin der WFG im Aufsichtsrat vertritt, bezüglich der Beseitigung von Leerständen und Brachen in der Innenstadt. Für einige Standorte gebe es „sehr konkrete“ Gespräche, aber noch sei nichts unter Dach und Fach. Die Zusammenarbeit mit Jörg Hakenesch und seinem Team lobte Vorderbrüggen wie Schmidt in den höchsten Tönen, er hob besonders die „Lotsenfunktion“ der WFG für die Unternehmen und Gewerbetreibenden hervor.

Kontakte nach China werden ausgebaut

Große Bedeutung kommt aus Sicht von Hakenesch der „aktiven Netzwerkarbeit“ zu, wie sie etwa durch die Gründung des lokalen Industrie-Verbundes Ahlen in Kooperation mit der IHK betrieben werde oder mit diversen Veranstaltungsformaten, von der Ausbildungsmesse über den Business Lunch bis zu Personalleiterrunden. Die Verleihung des 12. Ahlener Wirtschaftspreises kündigte der WFG-Geschäftsführer für den 8. November an.

Auch als Türöffner, selbst zu internationalen Märkten, sieht sich die WFG. Hakenesch gab bekannt, dass die bestehenden Kontakte zur chinesischen Stadt Pujiang weiter intensiviert werden sollen. Im April ist im Rahmen des nächsten Besuchs einer Delegation aus dem „Reich der Mitte“ in Ahlen eine Informationsveranstaltung über Investitionsmöglichkeiten in China geplant. Wer weiß, womöglich muss der Bürgermeister seine Gummistiefel bald mit auf eine weite Reise nehmen.