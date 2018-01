Von Ralf Steinhorst

Der jährliche Gemeinschaftsnachmittag der Katholischen Frauengemeinschaft ( kfd) St. Bartholomäus verspricht immer ein abwechslungsreiches Programm. Das war am Mittwochnachmittag in der Stadthalle nicht anders.

Als Gäste nahmen auch Mitglieder der Frauengemeinschaften St. Elisabeth, St. Ludgeri und St. Marien teil, so dass der Gemeinschaftsnachmittag gut besucht war.

Zunächst gaben Resi Diecks­meier, Dorothee Nillies, Christa Sewing und Maria Tangemann-Kreienborg einen Überblick über die Veranstaltungen im Jahr 2017. So hatte die kfd St. Bartholomäus im Februar erstmals eine große Karnevalsfeier der Stadt-Frauengemeinschaft mitorganisiert. Im März wurde die Kristallstube in Ostbevern besucht, im Juni gingen einige Mitglieder Swingolfen. Im Juli fand eine Halbtagesfahrt nach Dortmund statt, im November ging es nach Bad Sassendorf. Verschiedene Vorträge und andere Veranstaltungen rundeten das Jahresprogramm ab. Das Leitungsteam dankte allen Teilnehmern und verwies darauf, dass man so Gemeinschaft und viel Freude erleben könne. Außerdem zeigte sich das Team offen für Vorschläge, die kommende Vorhaben betreffen.

Der Gemeinschaftsnachmittag war auch eine gute Gelegenheit, personelle Veränderungen bekanntzugeben. Carola Paulmichl schied als Mitglied des Leitungsteam aus; für sie wird Dorothee Nillies zukünftig die Teamarbeit unterstützen. In ihrem Kassenbericht gab Resi Diecksmeier bekannt, dass die aktuelle Mitgliederzahl bei 223 liegt.

Auch wenn die diesjährigen Jubilare offiziell erst im Mai geehrt werden, gab Pastoralreferentin Petra Wulowitsch schon jetzt die Namen bekannt. Vor 25 Jahren traten Christel Buschkamp und Martha Nieße ein, vor 50 Jahren Anni Dreyer, Aloysia Hegselmann, Therese Sander und Adele Schiwon. Seit 60 Jahren sind Angelika Golbik, Christel Grootens und Annemarie Wallmeier Mitglied, seit 65 Jahren Toni Dierse, Elfriede Rubbert und Therese Siepenkötter.

Dem Motto des Gemeinschaftsnachmittags „Ein bunter Nachmittag für dich“ machte dann Teamsprecherin Maria Tangemann-Kreienborg als bunte Lady alle Ehre. Knallig gekleidet verkündete sie: „Wir Frauen sind von Natur aus bunt – unser Leben ist bunt.“ Bunt war dann auch das Programm der Theatergruppe, die nicht nur zeigte, wie ein Wiegevorgang im Bottroper Bahnhof verlaufen kann.