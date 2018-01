Die Landfrauen in Dolberg blickten bei ihrer Versammlung in ein volles Jahresprogramm. Und lachten über „usse Mia“.

Von Peter Schniederjürgen

Nach zwölf Jahren Mitgliedschaft, davon acht Jahre als Sprecherin der Dolberger Landfrauen, trat Karin Steinhoff am Mittwoch bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Ostermann nicht mehr zu Wiederwahl an. An ihre Stelle wählten die 45 anwesenden Frauen Petra Hoffmann. Die Vorstandsdamen Elke Jackenkroll und Waltraud Northoff wurden wie Schriftführerin Annette Schlieper und Marie-Theres Bernsmann als Kassiererin im Amt bestätigt.

„Kümmern Sie sich um eine Neubesetzung, denn nach zwölf Jahren ist für ein Vorstandsteam Schluss, so ist unsere Satzung“, hatte die Kreisvorsitzende Margret Möllmann in ihrem Grußwort angemahnt. Sie brach eine Lanze für die Mitgliedschaft im Landfrauenverband und wies darauf hin, dass auch Frauen ohne Bezug zur Landwirtschaft Mitglied in der 500 000 Frauen starken Vereinigung werden können.

Vorstandssprecherin Elke Jackenkroll informierte über das Jahresprogramm. Sie lud zum „Singen mit Frau Höpker“ in der Stadthalle am 24. Februar ein. Und: „Für den März haben wir einen Selbstverteidigungskurs geplant, wenn genug Interesse besteht.“ Am 14. April findet um 14 Uhr eine Modenschau in Drensteinfurt im Modehaus Kruse statt, hier suchen die Landfrauen noch Models aus den eigenen Reihen. Die jährliche Radtour findet im Mai, das White Dinner im Juni statt. Das Stoppelfest feiern die Landfrauen am 2. September auf dem Hof Schulze Horsel und für den 8. und 9. September ist eine Zweitagesradtour mit Überraschungsziel vorgesehen. Der Seniorenkaffee ist für den Oktober angesetzt und im November werden die Landfrauen beleuchtete Sterne auf Holzscheiben basteln. Für den Dezember steht das Weihnachtsknobeln und ein Besuch auf einem Weihnachtsmarkt an.

Diese Vorschau beendete den offiziellen Teil und mit Kaffee und Kuchen ging es sehr entspannt weiter – bis eine finster dreinblickende Dame den Saal betrat. „Huch, ich hab mich verlaufen“, übertönte ihre kräftige Stimme die angeregten Unterhaltungen an den Tischen. „Ich bin ‚usse Mia‘“, stellte sich die „Neue“ vor. Maria Kissenkötter aus Beckum brachte mit ihrem kabarettistischen Programm den Saal zum Lachen. Zunächst wurden die wenigen anwesenden Männer in die witzige Show eingebunden, Dann ging es mit derbem, aber stilvollem Humor weiter. „Usse Mia“ schaffte es, dass sich nicht wenige Frauen die Lachtränen aus den Augen wischen mussten.