Jecke Weiber, Rathausstürmer und Rosenmontagszügler, die in der heißen Karnevalsphase in der Stadthalle feiern, werden ein völlig neues Raumgefühl erleben.

Von Sabine Tegeler

Feiern, Schunkeln, Spaß haben bis in die Morgenstunden – das ist bewährtes Programm bei den Karnevalspartys in der Stadthalle. Neu allerdings in diesem Jahr: das Raumkonzept. Unter dem Motto „ Karneval in Ahlen – jecke Narren außer Rand und Band“ empfiehlt sich die Fetenlocation an Weiberfastnacht, Rosensonntag und Rosenmontag diesmal mit ihrem Foyer als Party-Tanz-Zone. Der große Saal ist raus – zugunsten der Atmosphäre.

Die soll sich in ihrer intimeren Form auch im kleinen Saal breit machen. Der wird nämlich zur „kleinen Kneipe“ fürs Stelldichein und Plauderrunden an der Theke und bietet zudem 100 Sitzplätze an Tischen.

Warum diese räumliche Veränderung? „Wir haben in den letzten drei Jahren festgestellt, dass sich das Feierverhalten an Karneval geändert hat. Und darauf mussten wir reagieren“, erklärt Stadthallengeschäftsführer Andreas Bockholt, dass der neue Aufbau kein unüberlegter Schnellschuss sei.

Die „Großraumparty“ ist nicht mehr angesagt und auch die Zeiten, zu denen Fetenbesucher schon um 19 Uhr Schlange vorm Einlass standen, sind passé. Aus diesen Erkenntnissen resultiert der neue Aufbau, der es zwar enger macht, aber dafür ebenso wie ein erhöhtes Dekoaufkommen die Partyatmosphäre schüren soll. Platz genug ist für 550 feierwütige Gäste, die zudem im unteren Foyer was auf die Gabel kriegen und auf dem Rathausvorplatz rauchen dürfen.

Start der Weiberfastnachtsparty ist am Donnerstag, 8. Februar, um 20 Uhr. Mit DJ Toby heißt es dann: Ende offen.

Am Rosensonntag, wenn die Narren erfolgreich das Rathaus gestürmt haben, kann ab 16.11 Uhr in der Stadthalle weitergefeiert werden. DJ Mike B. sorgt dafür, dass die Stimmung heiß bleibt. DJ Party Papi übernimmt am Rosenmontag. Er legt auch ab 16.11 Uhr auf und bringt die Rosenmontagszug-Stimmung auf die Tanzfläche. Eine extra abgetrennte Kinderdisco wird es an den beiden Tagen nicht mehr geben.

Die Eintrittskarten für die Weiberfastnachtsparty kosten sechs Euro, enthalten sind bereits vier Euro Verzehr. Die Tickets gibt‘s im Vorverkauf der Stadthalle und an der Abendkasse, wobei Andreas Bockholt den Vorverkauf empfiehlt: „Für alle, die ganz sichergehen möchten.“

Karten für Rosensonntag und Rosenmontag gibt es ausschließlich an der Tageskasse (Mindestverzehr sechs Euro). An allen Tagen gilt: Einlass ist nur vom Rathausvorplatz aus.