Mit Modellen aus Ahlen ergänzte Taucher Jens Höner (r.) seinen Stand auf der Messe „Boot“ in Düsseldorf, die an diesem Wochenende zu Ende geht. Erstellt wurden die filigranen Kopien des „U14“ und der Torpedoreiter von Björn Weinberg (l.). Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Marinezeiten. Foto: Christian Wolff

Als er im Jahr 2002 auf eine Tiefe von 241 Metern hinabsank, stellte Jens Höner einen neuen deutschen Tieftauchrekord auf. Der inzwischen 51-Jährige ist seiner Leidenschaft nach wie vor treu. Jetzt war er in Ahlen bei einem ehemaligen Marinekameraden zu Gast.

Von Christian Wolff

Ina Müller bezeichnete ihn einmal augenzwinkernd als „männliche Lara Croft“. Das hört Jens Höner zwar nicht so gerne, aber die Moderatorin aus dem Norden, die den 51-Jährigen bereits vor einigen Jahren in einer Fernsehreportage vorstellte, verdeutlichte seine Eigenschaften damit treffend. Für diejenigen, die ihn zum ersten Mal sehen, wirkt Höner allerdings eher unscheinbar. Doch er hat nicht nur verschiedene Tauchrekorde aufgestellt, sondern so manch gefährliche Tiefseemission absolviert.

In diesen Tagen war Jens Höner in Ahlen zu Gast, um einen ehemaligen Marinekameraden zu besuchen. „Ich habe auf der ,Boot‘-Messe einen Stand mit dem Tauchermagazin, das ich inzwischen herausgebe“, erklärt der Kapitänleutnant im Gespräch mit der „AZ“. Um den Besuchern der internationalen Ausstellung besser zu zeigen, womit er es in seiner bisherigen Laufbahn schon zu tun hatte, ergänzt der Experte seinen Stand gerne mit realistischen Modellen. Und die baut jener frühere Wegbegleiter aus Marinezeiten: Björn Weinberg.

„Wir kennen uns seit 1997“, sagt der Ahlener. „Ich war damals als Taucherarztgehilfe und Einsatzsanitäter unter anderem für die medizinische Versorgung von Kampfschwimmern und Minentauchern zuständig, die in der Waffentauchergruppe Eckernförde zusammengefasst waren.“ Während Weinberg sich heute eher den fili­granen Kopien der riesigen Meeresdurchstreifer widmet und im Freizeit-Modellbau eine ruhige Hand beweist, ist Höner nach wie vor gerne bei Wind und Wetter auf und in der rauen See unterwegs.

Zur Bundeswehr kam Höner im Jahr 1986 und wurde dort in Eckernförde von Wilhelm Probst zum Kampfschwimmer ausgebildet. Seine Leidenschaft zum Tauchen entwickelte er später weiter und gründete die deutsche Forschungsgruppe „Diamond-Divers“. Die Gruppe stellte einen Streckenrekord im Tauchen über eine Distanz von 55 Kilometern in 24 Stunden auf. Im Roten Meer stellte Jens Höner 2002 mit einer Tiefe von 241 Metern den deutschen Tieftauchrekord auf.

„Im Jahr 2004 gelang es unserer Gruppe, das versunkene Wrack des Schweren Kreuzers ,Blücher‘ am Oslo-Fjord in einer Tiefe von 94 Metern zu erforschen. Das war schon ein ganz spannendes Ding“, erzählt Höner, der vier Jahre vor diesem Einsatz noch Mitglied der Nationalmannschaft der Apnoetaucher war. „Da war ich für die Bootsmannausbildung bei den Spezialisierten Einsatzkräfte Marine in Eckernförde verantwortlich.“

Weinberg kennt folglich die Gefahren und Begleiterscheinungen, die sein Kamerad aus der Zeit bei der ältesten Spezialeinheit der Bundeswehr – gegründet 1964 – beschreibt. „Wegen seiner damaligen Tätigkeit als Personalwerbeoffizier ist er der einzige, der sich in der Funktion als aktiver Kampfschwimmer öffentlich unmaskiert zeigt“, erklärt der Hobbymodellbauer. Seit über fünf Jahren kümmert sich Jens Höner federführend um die Inhalte des Taucher-Dachmagazins „Wetnotes“, das vor allem von Fortgeschrittenen gelesen wird.