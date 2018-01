Von Ralf Steinhorst

Die Jahreshauptversammlung am Mittwochabend im Hotel Witte war sehr gut besucht, was auch sinnbildlich der Begrüßung der scheidenden Vorsitzenden Elisabeth Heimann entsprach: „Seit 70 Jahren haben wir geballte Landfrauen-Power in Vorhelm.“ Damit erinnerte sie an das diesjährige Jubiläumsjahr, denn der Ortsverband gründete sich im Jahr 1948. Die Landfrauen haben sich nicht nur Geselligkeit, sondern auch Aufklärung auf die Fahnen geschrieben. So brachten Hubertus Heimann und Bernhard Bühlmeyer auf der Versammlung im Informationsgespräch mit Sigrun Westhoff die Herausforderungen bei den Themen Glyphosat und Afrikanischer Schweinepest näher.

In ihrem Grußwort betonte Kreisvorstandsmitglied Renate Mehring, dass die Ortsvereine mit ihrem positiven Bild eine wichtige Rolle im Leben der Dörfer spielen. Der Kreisverband ergänzt das Leben in den Ortsvereinen zudem mit zahlreichen Veranstaltungen auf Kreisebene: „Wir setzen uns für gesamtgesellschaftliche Belange ein“. Der Ortsausschussvorsitzende Hubertus Beier zeichnete in seinem Rückblick und seinen Ausblicken ein positives Bild Vorhelms: „Es boomt zur Zeit“, sagte er. Dass auch eine Menge Energie in Reihen der Landfrauen Vorhelms steckt, zeigte der Jahresrückblick von Annette Eilert und Sigrun Westhoff.

Nach 16 Jahren Vorstandsarbeit zogen sich Elisabeth Heimann nach zwölfjährigem Vorsitz und Annette Eilert nach 16 Jahren als stellvertretende Vorsitzende aus dem Gremium zurück und erhielten für ihre Arbeit großen Applaus. „Ihr hinterlasst ein ordentliches Haus und einen gut bestellten Garten“, lobte die neue Teamsprecherin Maria Bühlmeyer die beiden.

Sie bildet neben Marlies Fleuter und Sigrun Westhoff das neue Vorstandsteam und bleiben so der Vorstandsarbeit erhalten. In das erweiterte Vorstandsteam wurden Martina Schlautmann als Schriftführerin, Ulrike Fleuter als Kassiererin, sowie Tanja Beier, Cornelia Papenfort und Anne Thiemann gewählt. Heike Kaldewei tritt als Kassenprüferin für die turnusgemäß ausscheidende Sabine Burat die Nachfolge an. Alle Wahlvorgänge erfolgten einstimmig.

In ihrem Gastvortrag „Gesundheit ist ansteckend“ beleuchtete Dr. Anja Dresen besonders die seelische und soziale Seite des Wohlbefindens. Zur Grundlage nahm sie die Lehre der Salutogenese, die die innere Stimmigkeit in den Vordergrund stellt. In dieser ist die Komponente enthalten, dass die Überzeugung, Dinge selbst verändern zu können, gesundheitsfördernd sein kann.