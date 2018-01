Von Sabine Tegeler

Einen Rück- und Ausblick in Sachen Kultur gab der zuständige städtische Fachbereichsleiter Christoph Wessels am Donnerstag in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses – wobei er sich auf die Angebote beschränkte, bei der die Stadt federführend oder begleitend in Erscheinung tritt: Stadtfest und Tralla City zum Beispiel. Oder die Kinderangebote wie Kulturstrolche und Kulturrucksack.

Die erstmalig im Oktober angesetzten Mittelaltertage im Heimatmuseum seien so gut angekommen, dass er von einer Fortsetzung 2018 ausgehe, so Wessels, der auch eine zunehmende Neugier auf die Einrichtung an der Wilhelmstraße feststellte: „Selbst bei Hochzeiten nutzt der eine oder andere mal die Gelegenheit, sich da im Haus umzusehen.“

Eine besondere Herausforderung werde in diesem Jahr die Ausrichtung des Stadtfestes, das wegen der Marktplatzbaustelle auf den Marienplatz ausweiche: „Es wird vom Umfang kleiner mit nur einer Bühne, dafür gehen wir mehr in die Fläche und in die Fußgängerzone“, nannte der Fachbereichsleiter „Walking Acts“ als unterhaltsame Möglichkeit der Programmgestaltung. Das Sommer-Highlight Tralla City werde „on Tour“ gehen und zu verschiedenen exponierten Orten locken.

Sowohl das Literaturfestival „Mord am Hellweg“ als auch die musikalischen „summerwinds Münsterland“ machen wieder in Ahlen Station.

„Noch ein ganz zartes Pflänzchen“ sei die Ausweitung der kulturellen Bildung auf den Kindergartenbereich. Während die Schulkinder schon einige Jahre als Kulturstrolche mehrere Kultureinrichtungen der Stadt besuchen, soll den Kulturknirpsen in den Kitas eine kleine Auswahl an kulturellen Begegnungen möglich gemacht werden.