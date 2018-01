Von Sabine Tegeler

Mittlerweile, so Brigga Kazmierczak, „haben wir alle I-Männchen gesucht und gefunden“. Immer wieder gebe es ein paar Eltern, an denen die Anmeldetermine vorbeigehen. Aber jetzt sind alle „eingefangen“ und so gab die Mitarbeiterin der städtischen Schulabteilung in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses am Donnerstag die kommunale Klassenrichtzahl bekannt.

Zum Schuljahr 2018/19 werden an den zehn Grundschulen wie im Vorjahr 23 Eingangsklassen mit 532 Erstklässlern gebildet. An Albert-Schweitzer-, Don-Bosco-, Barbara-, Marien- und Lambertischule gibt es zwei erste Klassen, an Mammut-, Paul-Gerhardt-, Augustin-Wibbelt- und Martinschule drei und an der Diesterwegschule eine. Wobei, so Brigga Kazmierczak, erfreulicherweise an der Diesterwegschule ein Aufwärtstrend zu verzeichnen sei. 29 I-Männchen werden eingeschult. „Vielleicht können wir im nächsten Jahr dort auch wieder zwei Klassen einrichten.“

Eine weniger gute Nachricht hatte sie für die Eltern, die ihre Kinder zur Martinschule schicken wollen. Mit 101 übersteigt die Zahl nämlich die Möglichkeiten der Schule: „Die Martinschule wird ablehnen müssen.“ Zum 1. März sollen die Mitteilungen an die Eltern rausgehen. 20 Kinder werden dann auf andere Grundschulen ausweichen müssen.

Zudem kündigte Brigga Kazmierczak an, dass zum 1. August „noch einmal neu gerechnet“ werde. Schließlich könne es sein, dass noch Kinder hinzukommen.