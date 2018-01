Von Sabine Tegeler

Auf die digitale Hochgeschwindigkeitsstrecke will die Stadtverwaltung die Schulen in städtischer Trägerschaft schicken. Der Schul- und Kulturausschuss befürwortete in seiner Sitzung am Donnerstag den Aufbau eines Ahlener Schulnetzes, das sowohl an Grund- als auch weiterführenden Schulen die von der Politik immer wieder geforderte Digitalisierung ermöglicht. „Ziel ist“, so Manfred Falk, Leiter des Zentralen Gebäude und Liegenschaftsmanagements der Stadt, „die Schulen zukunftsfähig zu machen.“ Zurzeit sei die technische Infrastruktur an den Ahlener Schulen „mehr schlecht als recht“, was auch für die Netzsicherheit gelte.

Das zentrale Schulnetz soll zukünftig durch die IT-Abteilung der Stadt betreut werden und sowohl für den pädagogischen als auch den administrativen Bereich gleiche hohe Standards erfüllen. Das Städtische Gymnasium biete den Platz für ein Rechenzentrum mit zentralem Server, an den die zehn Grund- und vier weiterführenden Schulen nach und nach sternförmig angebunden werden können.

Das von einem Arbeitskreis erarbeitete Konzept überzeugte nicht nur das externe Strategieberatungsbüro Micus („. . .bietet das Netz die Grundlage für weitreichende Medien- und moderne Unterrichtskonzepte“. . .), sondern auch die NRW-Bank, aus deren Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ 800 000 Euro in den Netzaufbau fließen, wie Manfred Falk erklärte.

Rund 5,2 Millionen Euro werde die ganze Maßnahme bis zum Jahr 2024 kosten, wobei er damit rechne, dass es noch weitere Förderprogramme geben wird. Denn: „Die Digitalisierung wird von der Politik hoch bewertet.“ Für die Betreuung des Schulnetzes durch die Stadt sollen im IT-Bereich zwei neue Stellen geschaffen werden. Auf Nachfrage von Britta Tomsa (Sachkundige Bürgerin FDP), warum das notwendig sei, erklärte IT-Mitarbeiter Thorsten Müller, dass er und seine Kollegen die Aufsicht und Wartung zwar technisch leisten könnten, aber nicht personell: „Wir betreuen zurzeit mit sechs Leuten schon etwa 470 Arbeitsplätze.“ Fachbereichsleiter Christoph Wessels wies zudem darauf hin, dass die bislang extern vergebenen Wartungsarbeiten dann intern erledigt werden: „Die Kosten fallen weg.“

Andrea Jaunich (Sachkundige Bürgerin SPD) sprach aus eigener Erfahrung: „Die Lehrer und Lehrerinnen warten sehnsüchtig, dass sich was ändert.“ Das netzbasierte Arbeiten an den Schulen sei zurzeit aufgrund langsamer und überlasteter Datenleitungen nur schwer möglich.

Die Ausschussmitglieder bewerteten das Vorhaben als zukunftsweisend und längst überfällig. Bis auf Silvia Hillebrand (FWG), die die Pläne erst noch in ihre Fraktion tragen wollte und sich deswegen enthielt, stimmten sie der Vorlage zu.