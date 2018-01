Raubdelikt auf der Südstraße: Bereits am vergangenen Mittwoch gegen 10 Uhr, meldet die Polizei in einer Pressemitteilung am Sonntag, war eine 32-jährige Ahlenerin zu Fuß auf dem Gehweg der Südstraße zwischen Apotheke und Sportgeschäft unterwegs, als sie von einem Unbekannten im Laufschritt überholt wurde. Der Täter riss ihr einen Stoffbeutel aus der Hand und flüchtete nach links in die Potthoffstraße. Der Mann soll ca. 1,75 Meter groß und korpulent gewesen sein. Er hatte schwarze, kurze Haare und trug eine blaue Jogginghose und eine blaue Jacke oder Weste. Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50, oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.