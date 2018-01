Von Friedemann Bieber

Mit Worten der Besinnung aus der Feder von Adolf Kolping zum Thema Frieden in der Welt, die heute von gleicher Aktualität sind wie zu Lebzeiten Kolpings, eröffnete Vorsitzende Irmgard Venjakob die Generalversammlung der Dolberger Kolpingsfamilie. Dem Totengedenken folgte der Jahresbericht von Schriftführer Theo Kerkmann, der die Aktivitäten im verflossenen Jahr wachwerden ließ. Höhepunkt war die Reise nach Frankreich zu den Schlössern der Loire und der Besuch von Orleans, die wie alle Ausflüge von Josef Kerkmann vorzüglich vorbereitet war. Dem von Josef Kerkmann vorgelegten Kassenbericht war zu entnehmen, dass die Kolpingsfamilie auf gesunden Füßen steht. Die Mitglieder entlasteten den Vorstand.

Turnusgemäß stand auch die Wahl des Vorsitzenden an. Peter Feische als Wahlleiter wurde schon nach wenigen Minuten von seiner Arbeit befreit, da die Versammlung einstimmig die Wiederwahl der schon seit Jahren bewährten Vorsitzenden Irmgard Venjakob vorschlug und ihr anschließend das Vertrauen aussprach. Als Beisitzer wurden Marie France Klauke und Angelika Hesselmann gewählt. Neben Georg Killis wird Brigitte Prinz die Kasse prüfen.

Anschließend stellte Irmgard Venjakob das Programm 2018 vor. Neben vielen analog zu den Vorjahren anfallenden Terminen ist im Februar der Besuch des Interreligiösen Museums im Goldschmiedehaus Fischer zum Thema Judentum vorgesehen. Die Altkleider-Straßensammlung erfolgt am 14. April. Nach wie vor ist die Möglichkeit der Abgabe am ersten Wochenende am Pfarrheim gegeben. Der Reinerlös ist für eine soziale Einrichtung bestimmt Die traditionelle Fahrrad-Wallfahrt nach Werl steht am 27. Mai im Kalender.

Vom 25. bis 28. August ist eine Studienfahrt in die Goethe-Stadt Weimar geplant, die von Josef Kerkmann organisiert wird. Auf der Rückfahrt steht eine Besichtigung der Wartburg an. Spontan meldeten sich bereits 17 Mitglieder für diese Fahrt an, an der auch Verwandte, Freunde und Bekannte teilnehmen können.

In diesem Jahr kann die Kolpingsfamilie ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Leider fehlt der Nachwuchs aus der jüngeren Generation. Dennoch halten 79 Mitglieder der Kolpingsfamilie die Treue. Die Feierlichkeiten zum runden Geburtstag finden am Sonntag, 28. Oktober, statt. Einbezogen in die Geburtstagsfeier ist ein Festgottesdienst und der Weltgebetstag. Josef Kerkmann, der vor wenigen Tagen auch seinen 70. Geburtstag feiern konnte und sich mit einer Runde Likör für die vielen Glückwünsche bedankte, ist schon dabei, einen Diavortrag und eine Festschrift aus diesem Anlass vorzubereiten, in denen die Höhepunkte der vergangenen 70 Jahre in Bild und Schrift festgehalten werden und damit einen wertvollen Beitrag für die Heimatgeschichte des Lambertusdorfes leisten werden.