Die Gala-Prunksitzung des „Ahlener Carneval Club“ ( ACC) geriet am Samstagabend zu einer großen Geburtstagsfeier, nicht nur weil die KG in diesem Jahr ihr 44-Jähriges feiert. Auch Wortwitz, Tanz, Akrobatik und Gesang kamen nicht zu kurz.

44 Jahre ACC – das war auf der Bühne bei der Begrüßung schön anzusehen, wo die Garden einen Querschnitt ihrer Kostüme aus den letzten vier Jahrzehnten trugen. Tänzerisch allerdings sind „Mini Mammuts“, Jugendgarde, die Tänzer der Tanzsportgemeinschaft, Tanzmariechen Amie Höpfner und Merle Drews sowie Tanzpaar Anna Fluchs und Marvin Charvat auf dem neuestem Stand und lösten Begeisterung aus.

„Wir sind, wie wir sind“, machte das Kinderprinzenpaar Silas I. (Albrecht) und Finja I. (Schicke) mit seinem Standartenträger Mika Behrndt den Jecken schnell seine eigene Linie für ihre Regentschaft klar. „Lange wurde gebrütet, aber der Erfolg ist da“, zeigte sich auch Sitzungspräsident Stefan Friedrich von den Kinderregenten beeindruckt.

Beeindruckend frech zeigte sich auch Senatspräsidentin Yasemin Starke. Mit Schirm kam sie in die Ahlener Tropfsteinhöhle Stadthalle und hielt schrill dem Ahlener Karneval auch namentlich den Spiegel vor. Dort sei es bei Aalen, Mammuts, Panthern oder Gockeln schon manchmal wie im Zoo. PPP bekommt keinen Stadtprinz hin, Freudenthal hat wieder die Kurve gekriegt, Nett un Oerndlik fehlten plötzlich die Scheine. Bei Klein Köln geht’s dagegen richtig rund: „Ich wollte sie wenigstens erwähnen, wenn sie schon nicht im BAS-Flyer stehen“. Ansonsten sei der Bürgerausschuss ja fortschrittlich bei der Frauenquote, da könnten sich Elferräte und Senatoren aller Gesellschaften eine Schnitte abschneiden. Letztlich aber gelte: „Karneval bringt Spaß ins Leben, nun dürft ihr eurem Nachbarn ein Küsschen geben“.

Mr. Wow alias Adrian Mathias, der schon als Kandidat bei der RTL-Show „Das Supertalent“ überzeugte, kam mit seiner atemberaubenden Diabolo-Jonglage und seinem Wortwitz so gut an, dass Lacher und Staunen eng beieinander lagen. Wobei er immer das Publikum einzubeziehen wusste.

Als Feuerwehrtrupp begeisterte auch das Männerballett „Traumtänzer“ aus Bockum-Hövel. Fehlen durfte auch nicht Ex-Prinz Ralf Doodt, der mit Gesangspartnerin Nadine Burian eine Partypause einläutete. Auch der Showtanz der „ACC-Quickies“ riss das Narrenvolk von den Stühlen. Wer hat schon Tina Turner, Blues Brothers oder Drafi Deutscher an einem Abend auf seiner Bühne? Irgendwann gestand bei so viel Zuspruch dann auch Stefan Friedrich in Bezug auf die Zeitüberschreitungen ein: „Wenn ich auf die Uhr gucke, fühle ich mich wie Thomas Gottschalk“.

Während ACC-Vizepräsidentin Denise Forgo ihren Geburtstag am Abend feierte, stand mit Stadtprinz Andy I. (Lerley) schon das nächste Geburtstagskind ab Mitternacht in den Startlöchern. Natürlich erhielt auch er die traditionelle ACC-Prinzentorte. „Die Torte wird nicht alt, heute Nacht werde ich 51“, machte sich der Stadtprinz da so seine eigenen Gedanken. Von Fotograf und Senator Volker Gottschling gab es Fotos von der „Prinzenkombo“ als Geschenk obendrauf. So passte das Auftaktlied des Partysänger-Duos „Neon“, die als Schlusssänger auftraten, perfekt: In dieser Nacht bleiben die Uhren einfach stehen!