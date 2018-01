Närrisch: Manuela Regina Munoz Ramirez, Manuel Varis, Knut Schneider, Gaby Klumpp und Niko Christou (v. l.) wollen zukünftig enger zusammenarbeiten. Schon bei den „Tollen Tagen“ wollen sie die Jecken mit Atmosphäre in Ahlen halten. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Ein neues Miteinander wollen die Ahlener Wirte in der Innenstadt entwickeln. Die „Tollen Tage“ zu Karneval sind da ein willkommener Anlass. Denn die Gastronomen heißen alle Karnevalisten und diejenigen, die auch mitfeiern wollen, nicht nur zum Kneipenkarneval in den Kneipen willkommen.

„Karneval wurde immer in den Gasstätten großgeschrieben, nicht in den Sälen“, lenkt Knut Schneider vom „Café Canapé“ den Blick auf die Kneipen. Weitere bisher Beteiligte der Initiative einer neuen Zusammenarbeit: Manuel Varis vom „Meat & Greet“, Manuela Regina Munoz Ramirez de ls casas Deza vom „El Alba“, Gaby Klumpp von der „Zisterne“, Niko Christou von „Bei Niko“, Lisa Kemper vom „Klosterstübchen“, Ibro Rizvic vom Restaurant „Mediterran“, Mario Wesselmann vom „Gourmetlädchen“, Henning Gosda vom „Keller Alte Liebe“, Carsten Brummel vom „Geisthövel 800“, Rosi Pless vom „Harmonium“ und Nuri Gollak vom „Lindenhof“.

Die Gastronomen wollen zu Karneval eine einheitliche Linie bei den Gläsergrößen fahren und so eine erste gemeinsame Plattform schaffen. Zudem werden alle Wirte ihre Kneipen zum Sessionshöhepunkt schmücken, um die passende Atmo­sphäre zu schaffen. Auf die Ohren soll es außerdem Karnevalsmusik geben. Schließlich soll hier in Ahlen Stimmung geboten werden, damit die Narren nicht mehr in andere Städte fahren müssen. „Die Idee ist, wieder mehr zusammenzuarbeiten, nachdem es den Wirteverein leider nicht mehr gibt“, wünscht sich auch Gaby Klumpp für die Zukunft.