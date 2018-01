Von Dierk Hartleb

Die zahlreichen Besucher – unter ihnen Bürgermeister Dr. Alexander Berger und der frühere Stadtdirektor Dr. Gerd Willamowski – erwartete in der Ausstellung ein farbenfrohes Feuerwerk.

Als Häring, langjähriger Direktor der Oberhessischen Museen in Gießen und exzellenter Kenner des Werkes Berschinkis ans Rednerpult trat, hatte er nicht das von der Hausherrin erwartete Redemanuskript in der Hand. Stattdessen ließ er sich von der Atmosphäre der Ausstellung und der Erwartungshaltung der Besucher inspirieren und spannte einen großen Bogen von dem Mittdreißiger, der den Besuch der Hochzeit seiner Schwester 1975 in Frankfurt a.M dazu benutzte, um der DDR den Rücken zu kehren und im Westen neu anzufangen, an der Städelschule studierte, obwohl er zuvor an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste bereits ein komplettes Studium absolviert hatte und der sich von der Malweise eines Vincent van Gogh fasziniert zeigte.

" „Dieter Otto Berschinski ist der Polarstern.“ Dr. Friedhelm Häring "

Häring wies der Kunst abseits des aktuellen Tagesgeschehens, das von Katastrophen, Krieg und Gewalt geprägt sei, einen wichtigen Platz zu, weil sie sich keinem Dogma zu unterwerfen habe und zitierte den Philosophen Ludwig Wittgenstein. Häring verortete die Kunst Berschinskis zwischen Kosmos und Chaos als Antipoden. Das Schöne sei ohne das Hässliche als Gegenteil nicht denkbar. Häring verglich die Malerei des gebürtigen Ostpreußen mit dem Ein- und Ausatmen. So trage alles Leben und Lebendige bereits im Kern den Tod und die Verwesung in sich.

Aufmerksame Zuhörer im Fritz-Winter-Haus. Foto: Dierk Hartleb Aufmerksame Zuhörer im Fritz-Winter-Haus. Foto: Dierk Hartleb

Berschinskis Kompositionen seien von dieser Einsicht geprägt. Dazu trete die Kenntnis der antiken Mythen und Legenden bis zu den Sumerern um ihren König Gilgamesch im dritten Jahrtausend vor Christus. Aus diesem Fundus schöpfe der Künstler beim Malen oder bei der Gestaltung seiner Farbholzschnitte. Wie ein Archäologe schürfe Beschinski unter der Oberfläche.

Mit seiner Kunst stehe er in der Tradition des Informels und des Tachismus der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, habe sich aber eine eigenständige Position und damit ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet.

„Dieter Otto Berschinski ist der Polarstern“, fasste Häring seine Ausführungen zusammen, die er mit dem „Stufen“-Gedicht Hermann Hesses enden ließ, in dem es heißt: „Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.“