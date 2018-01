Von Ulrich Gösmann

Die frühe Samstagssonne setzt in Haus und Garten Energien frei – und spielt dem BMA-Ortstermin zu. Vertreter der Bürgerlichen Mitte stehen um 12 Uhr am Recyclinghof vor dem sich langsam schließenden Tor, um ihren Ärger abzulassen. „Es gibt einen offiziellen Ratsbeschluss“, erregt sich Fraktionsvorsitzender Matthias Bußmann. Demzufolge müsste das Tor bis 16 Uhr geöffnet bleiben. Gerade jetzt – nach „Friederike“.

Bußmann selbst hat seinen Arbeitseinsatz am Tennisheim unterbrochen. In sportlicher Runde werden seit dem frühen Morgen die letzten Orkanschäden beseitigt. So manche Schubkarre hätte noch angeliefert werden können, ja wenn. . . Jetzt wandert der Unrat in angemietete Container.

„Letzte Woche Samstag war hier der Teufel los“, gibt Bußmann Informationen des BMA-Vorsitzenden Rolf Leismann weiter, der auch nach Mittag noch einmal vorbeigeschaut habe, um zu erkunden, inwieweit die Stadt auf das Orkanereignis – und den Ratsbeschluss – reagiere. Aber nichts da: Das Tor sei pünktlich geschlossen worden. Fachhandel und Handwerksbetriebe hätten zur selben Zeit aus aktuellem Anlass Sonderschichten gefahren. Das hätte er in dieser Notsituation auch von der Stadt erwartet.

„Seit 2009 oder 2010 kaspern wir hier mit den Öffnungszeiten herum“, stimmt der Fraktionsvorsitzende ein altes und oft gespieltes Lied an. Immerhin sei 2017 eine Entscheidung getroffen worden, die jetzt zum Jahresanfang greifen sollte. Durch flexibleren Mitarbeitereinsatz würden mit dem neuen Zeitmodell sogar vier Überstunden wegfallen. Parteifreund Wolfgang Szymanski beklagt „lasche Umgangsweise mit dem Antrag.“ Mechthild und Martin de Kunder nicken zustimmend.

„Samstags haben die Leute frei, gehen in den Garten und wollen ihre Sachen loswerden“, sagt Matthias Bußmann. Manch einer miete sich einen Hänger, stehe dann vor dem Tor und komme nicht rein.

Stadtsprecher Frank Merschhaus erinnert auf Redaktionsanfrage an den 26. September, an dem der Leiter der Umweltbetriebe, Bernd Döding, im Betriebsausschuss informiert habe, die Öffnungszeiten am Wertstoffhof von 40 auf 46 Stunden wöchentlich auszuweiten. Vor allem die Verlängerung am Samstag von 12 bis 16 Uhr stelle maximalen Service dar. Die neuen Zeiten sollten ab Jahresbeginn gelten. „Gleichwohl verwies er sehr deutlich darauf, dass es noch Abstimmungsbedarf mit dem Personalrat gebe“, so Merschhaus. Sobald letzte organisatorische Veränderungen abgestimmt und vorgenommen seien, würden die neuen Öffnungszeiten umgesetzt. Und: „Bis zum Beginn der Gartenzeit im Frühjahr soll dieses geschehen sein.“