Standing Ovations gab es am Ende der sinfonischen Rockmesse am Sonntag in der Pauluskirche. Die hatten sich die Akteure auch verdient.

Von Martin Feldhaus

Stille. Zwei Stöcke schlagen aneinander, es ertönt der Schlag einer Pauke und die Streicher beginnen zu spielen. Was dann am Sonntagabend in der Pauluskirche folgt, ist über eine Stunde Liturgie mit echtem „Wumms“ oder auch eine „Vollgasveranstaltung“ wie Fußballtrainer Jürgen Klopp sagen würde.

Doch die „Vollgasveranstaltung“ um die es hier geht, findet nicht etwa auf dem grünen Rasen, sondern mitten in der Kirche statt. Ihr Name ist „Messe in D“, eine sinfonische Rockmesse des Komponisten Andreas Müksch, mit der über 60 beteiligte Sänger des Projektchors von Kantorin Larissa Neufeld, ein Orchester und eine Band die mehr als 260 Besucher in der proppenvollen Pauluskirche mit ihrer Darbietung begeistern und immer wieder für tosenden Applaus sorgen. Sie bieten ein beeindruckendes musikalisches Klangerlebnis, das durch seine Dramatik und Dynamik besticht.

Liturgische Klänge und Elemente von klassischem Rock in einem Konzert? Was zunächst ungewöhnlich klingt, passt bei der „Messe in D“ nahezu perfekt zusammen. Dafür sorgen die Sänger, die zusammen mit dem sinfonischen Orchester permanent zwischen traditionellen und modernen Klängen wechseln und so das Publikum schnell in ihren Bann ziehen.

Schon zum Auftakt gibt es eine ungewohnt kraftvolle Darbietung des Kyrie. Es folgen Darbietungen von Gloria und Credo, die man so ebenfalls nicht erwartet hätte. Doch nicht nur dem Projektchor gelingt es, den Charakter der „Messe in D“ vom Altarraum zu den Zuhörern in die Kirchenbänke zu transportieren. Auch die beiden Solistinnen Annika van Dyk und Rebecca Engel können auf voller Linie überzeugen. Nach anmutig klingenden Einleitungen der Streicher und Bläser schrauben sie ihre Stimmen immer wieder in schwindelerregende Höhen, ohne dabei an Stärke zu verlieren.

Für Gänsehaut sorgt eine Passage kurz vor dem Ende der „Messe in D“, bei der der Chor ein sehr energiegeladenes Sanctus intoniert und damit das letzte Solo einleitet, bevor die Rockmesse mit dem Agnus Dei endet. Zumindest offiziell, denn ohne Zugabe möchte keiner der Besucher den Chor und das Orchester gehen lassen. Letztlich werden die Musiker mit stehenden Ovationen verabschiedet. Kein Wunder, dass Larissa Neufeld mit der Aufführung zufrieden ist. „Der Funke ist übergesprungen und das Publikum war gerade auch bei den leisen Stellen sehr aufmerksam“, freut sie sich. Doch nicht nur für das Publikum war die Rockmesse wohl eine ganz neue musikalische Erfahrung. „Wir haben das sehr gerne geprobt“, betont Christa Glimbotzki, dass die einmalige Verbindung verschiedener Stilelemente bei der „Messe in D“ für viele Sänger ein echter Höhepunkt war.

Leider, so Pfarrer Markus Möhl tags drauf, sei der Besucherandrang so groß gewesen, dass einige Gäste abgewiesen werden mussten: „Wir hätten sonst die Fluchtwege nicht freihalten können.“ Kantorin Larissa Neufeld und er laden nun alle, die das Konzert nicht erleben konnten, als Entschädigung zu der Aufführung der Rockmesse am 4. Februar um 18 Uhr in der Christuskirche in Hamm ein. Dort werden 30 Plätze für die Ahlener Besucher freigehalten. Wer Interesse hat, meldet sich im Gemeindebüro unter Telefon 8 13 50.