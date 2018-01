Nächster Handtaschenraub: Einer 23-jährigen Ahlenerin wurde am Sonntag um 22.32 Uhr auf der Gerichtsstraße von hinten die Handtasche entrissen. Der Täter flüchtete nach Polizeiangaben über die Königstraße, wo er die Tasche fallen ließ, weil die Frau die Verfolgung aufgenommen habe, wie die Polizei mitteilt. Der Täter lief dann weiter über die Ostenmauer und bog in die Bogenstraße in Richtung Büz-Parkplatz ein. Er soll 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine normale bis kräftige Statur und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit übergezogener Kapuze und einer schwarzen Hose. Bereits am vergangenen Mittwoch war einer Passantin auf der Südstraße – wie berichtet – die Tasche im Vorbeilaufen entrissen worden. Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50.