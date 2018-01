Viel Stauraum bietet der neue Wandschrank in der „Bärenhöhle“ des Kindergartens St. Marien. Die Schüler des Berufskollegs haben diesen nicht nur entworfen, sondern auch in der Einrichtung aufgestellt. Foto: Ralf Steinhorst

Ein passgenauer Wandschrank auf individuelle Wünsche angefertigt, dazu zwei Sideboards mit knuffigen Schubladen inklusive Bärchengriffen – das Ganze fast zum Nulltarif. Diese drei Möbelstücke stehen seit Freitag in der „Bärenhöhle“ des Kindergartens St. Marien in Vorhelm. Geplant, angefertigt und aufgebaut von Schülern des zweiten Ausbildungsjahrgangs für Tischler und Holzmechaniker des Berufskollegs Beckum.

Von Ralf Steinhorst

Seit 20 Jahren führen die Schüler dieses Ausbildungsjahrgangs Möbelbauprojekte durch. Auftraggeber ist immer eine soziale und öffentliche Einrichtung, die sich solche Möbelstücke sonst nicht leisten kann. Denn zum Prinzip gehört, den gewerblichen Tischlern keine Aufträge wegzunehmen.

„Das sind Projekte, wo die Schüler dran lernen“, bekräftigte Klassenlehrerin Doris Braun. Während die Lehrer Horst Ascher und Sebastian Hüwel mit den Schülern drei Wochen lang die theoretischen Planungen durchführten, begleitete Werkstattleiter Sven Huesmann weitere drei Wochen die praktische Umsetzung. Er war es auch, der den Kontakt zum Kindergarten herstellte, weil er ihn selbst besuchte, aber auch weil jetzt sein Nachwuchs dort hingeht. „Die ,Bärenhöhle‘ hatte noch grüne Schränke aus dem Jahr 1974 – es wurde also Zeit“, kam Sven Huesmann der Gedanke der Erneuerung.

Tobias Buschhoff zeigt die Schubladen mit dem Bärengriff. Foto: Ralf Steinhorst Tobias Buschhoff zeigt die Schubladen mit dem Bärengriff. Foto: Ralf Steinhorst

Die technische Umsetzung des Projekts kam von den Schülern, für das Material musste der Kindergarten sorgen. Der fand zusammen mit Sven Huesmann dafür zahlreiche Sponsoren. Der Kindergarten konnte unter vier Entwürfen auswählen und sogar Wünsche mit einbringen. „Nach dem knalligen Grün sollte die Farbe jetzt neutral sein“, zählte Kindergartenleiterin Tanja Andrzejews­ki unter anderem auf. Zudem sollte der Wandschrank bis zur Decke gehen und einen Stehschreibtisch beinhalten. Der Wandschrank verfügt aber auch eine Magnetwand für Notizen und einen großen handgefertigten Schubkasten für Bauklötze. In einem der beiden Sideboards sind weitere 30 Schubkästen verbaut. „Jetzt haben wir viel mehr Stauraum“, zeigte sich die Kindergartenleiterin nach dem Aufbau am Freitagmittag begeistert.

Der Clou sind Griffe an den Schubladen der Sideboards, denn diese wurden in Form von Bärenköpfen gestaltet. Schließlich stehen die Schränke in der „Bärenhöhle“, aufgebaut von allen beteiligten Schülern. Die bekamen zum Dank ein Frühstück vom Kindergarten spendiert.