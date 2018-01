Von Peter Schniederjürgen

An gleich sechs Standorten im Stadtgebiet steht – klar formuliert – das Bekenntnis zur Vielfalt und Toleranz. Wie am Basketballfeld auf der ehemaligen Zeche „Westfalen“ prangen vor allem an von Jugendlichen stark frequentierten Orten Schilder mit Aufschriften wie „Ahlen ist bunt. Hier ist kein Platz für Rassismus und Ausgrenzung!“

Das Schild am Basketballfeld wurde soeben offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Idee stammt aus dem hohen Norden. „Bei meiner Schwester in Oyten sah ich so ein Schild. Die Idee gefiel mir“, sagt Initiatorin Jennifer Schröder. Die engagierte Bürgerin trug die Anregung Daniela Noack vom Integrationsteam der Stadt vor und lief prompt offene Türen ein.

„Das war ein geeignetes Projekt für unsere Partnerschaft für ‚Demokratie leben – ein Stück vom Glück‘“, ergänzt Noack. Umgesetzt wurde das Design vom Begleitausschuss der Partnerschaft für Demokratie. Einige Mitglieder waren nun bei der Präsentation dabei.

Die Schilder erinnern an der Dirt-Bike-Bahn im Berliner Park, am JZ Ost, an der Skateranlage an der Ebert-Halle, der Langst-Wiese und schließlich am Juk-Haus an die demokratischen Grundwerte. Jedes Schild hat einen Paten, der sich um den Zustand kümmert.

„Ich finde das großartig, dass wir das so schnell hingekriegt haben. Ich schicke gleich ein Bild an meine Schwester“, freut sich Ideengeberin, Bürgerin und auch Schilderpatin Jennifer Schröder.