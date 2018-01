Elektrik, Malerarbeiten, Außengestaltung: An der zukünftigen Mammutschule wird kräftig gearbeitet. Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Stadtbaurat Andreas Mentz, Brigga Kazmierczak, Elke Walter, Sandra Meißner, Manfred Falk und Dirk Backhove schauten sich um. Foto: Sabine Tegeler

Bei der Baustellenbesichtigung war es ihr anzusehen: Mammutschulleiterin Elke Walter freut sich auf den Umzug in die ehemalige Geschwister-Scholl-Schule.

Von Sabine Tegeler

Ihr Kollegium, sagt Elke Walter, scharre schon mit den Füßen: „Die können es kaum erwarten.“ Und so enthusiastisch, wie die Schulleiterin der Mammutschule selbst auf den bevorstehenden Umzug in die ehemalige Geschwister-Scholl-Schule blickt, glaubt man ihr das gerne.

Elke Walter ist dabei, als am Montagmittag eine Delegation aus allen beteiligten Fachbereichen der Stadt zur Baustellenbesichtigung anrückt – angeführt von Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Stadtbaurat An­dreas Mentz.

Rund um und in der Schule wird kräftig geschafft. Draußen bearbeiten die Mitarbeiter der Grünflächenabteilung gerade die Beete, neue grundschulgerechte Spielgeräte stehen bereits auf dem Schulhof. Hinein ins Gebäude geht es jetzt barrierefrei, die Stufen sind weg. Dafür empfängt frische Farbe die Besucher: „Wir haben hier ein Grün-Orange-Konzept“, zeigt Sandra Meißner vom Zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement und erklärt das Prinzip für Klassen und Flure: „Je kleiner die Kinder, desto heller die Farben.“

Alle Räume sind zudem vorbereitet für die Digitalisierung, entsprechende Leitungen sorgen dafür, dass die Mammutschule nach Anschluss ans „Schulnetz“ flott ins Internet kommt. Allein dafür nimmt die Stadt 100 000 Euro in die Hand. Wobei, so Bürgermeister Berger, in die insgesamt 914 000 Euro teure Umbaumaßnahme auch Gelder aus den Programmen „Gute Schule 2020“ und „Soziale Stadt“ fließen.

Der Umzug vom Röteringshof an den Burbecksort ist für die Osterferien geplant, damit direkt danach der Unterricht im neuen „Zuhause“ starten kann: „Wir gehen dann geschlossen mit allen 270 Kinder hier rüber“, kündigt Elke Walter mit einem so großen Strahlen im Gesicht an, dass Alexander Berger von einer „Freudenprozession“ spricht. Und er konstatiert, dass die neue Mammutschule einen idealen Platz gefunden hat: „Interkulturell und intergenerativ“, verweist er auf die Nachbarschaft zu Mittrops Hof.

Auch Stadtbaurat Andreas Mentz ist mit dem Umbaufortschritt zufrieden: „Das ist ein tolles Gebäude, ein toller Standort.“ Hier sei sowohl innen als auch außen „genug Fläche für gute Grundschularbeit“.

Das Juk-Haus, das selbst noch im Umbau ist, weicht mit seinen Angeboten nun aus in den OGS-Bereich der (Noch-)Mammutschule.