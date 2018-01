Weil er Käufer via Ebay geprellt hat, muss ein Ex-Ahlener jetzt erneut in Haft. Er verschickte Schnapsfläschchen – statt bestellter Macbooks.

Von Peter Schniederjürgen

Statt des bezahlten Macbooks gab es ein paar „Klopfer“ (Schnapsfläschchen). Beim Preis von fast 1600 Euro kein Schnäppchen. So passierte es einem Ebay-Nutzer vor einem Jahr. Diese und noch fünf gleich gelagerte Betrugsfälle wurden am Dienstag vor dem Schöffengericht gegen einen 34-jährigen Ex-Ahlener verhandelt. Die und weitere Taten brachten ihm zwei Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe ein.

„Sie haben mit den gewerbsmäßigen Betrugsaktionen einen Schaden von über 5500 Euro verursacht“, hielt der Ankläger dem bereits inhaftierten Mann vor. Der räumte die Taten vorbehaltlos ein. Allerdings, so machte der Staatsanwalt klar, sei ihm auch gar keine andere Wahl geblieben. Schließlich habe er bei diversen Ebay-Aktionen jeweils seine Kontonummer angegeben.

„So wollte ich eine wirtschaftliche Zwangslage überbrücken“, verteidigte sich der 34-Jährige. Damit kam er nicht gut an. „Wir haben nahezu Vollbeschäftigung im Land. Jeder, der will, findet Arbeit“, hielt der Ankläger vor.

Auch in der Vergangenheit beging der Angeklagte einschlägige Taten. So war er kurz von den jetzt angeklagten Taten wegen Betrugs aus zweieinhalbjähriger Haft entlassen worden. Dazu, so der Staatsanwalt, lägen weitere neun Verfahren gegen den Ex-Ahlener, der heute in Gelsenkirchen lebt, auf seinem Schreibtisch. Zum ersten Verhandlungstermin war der Angeklagte gar nicht erst erschienen. Die Vorführung durch die Polizei blieb erfolglos.

„Ich habe davon nichts mitbekommen“, widersprach er. Doch bei der Stellungnahme der Bewährungshilfe kam heraus, dass er sich kurz nach dem erfolglosen Hausbesuch der Polizei bei der Kontaktstelle meldete und um Rat bat. Auch die weitere Stellungnahme der Bewährungshilfe gab wenig Grund zur Hoffnung. Immer gut motiviert begonnen, habe die Bereitschaft schnell nachgelassen – bis zur totalen Funkstille. „Er gab immer wieder falsche Telefonnummern an“, bedauerte die Bewährungshelferin. Die Staatsanwaltschaft beantragte die später verhängte Strafe. Der Verteidiger kam nicht umhin, sich dem Antrag anzuschließen.