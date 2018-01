Die Spannung steigt: Wer wird am Samstag als Prinz und Prinzenmariechen auf die närrische Bühne steigen? Die Vorhelmer KG „Klein-Köln“ steht bereits in den Startlöchern.

Von Christian Wolff

Nur noch wenige Tage, dann wird das Geheimnis gelüftet, wer die Nachfolge von Oliver I. (Thiel) und Anke II. (Schwarte) auf dem Vorhelmer Narrenthron antritt. Das Prinzenpaar macht pünktlich zur Gala-Prunksitzung am Samstag, 3. Februar, Platz für neue Frohsinnsboten.

Auch wenn die ablaufende Regentschaft von dem vieldiskutierten Streit mit dem Ahlener Bürgerausschuss zur Förderung der Ahlener Karnevals (BAS) flankiert war, der den Vorhelmern eine offizielle „Ausladung“ bei Rathaussturm und weiteren Veranstaltungen in „Ahlensia“ aussprach, so zieht Präsident Helmut Krainski doch eine zufriedenstellende Bilanz. „Wir blicken positiv nach vorne. Der Ahlener Stadtprinz Andy I. hat unseren Kartenvorverkauf unterstützt und wir waren vor einigen Tagen auch auf seiner Gala zu Gast“, so der KG-Chef. Der traditionelle Besuch der Ahlener Tollität bei der Gala in Vorhelm wird somit auch am Samstagabend fortgesetzt. „Unser Motto ist nicht nur in Deko und Kostümen wunderbar umgesetzt worden; auch die einzelnen Tanzgruppen und Darsteller sind hochmotiviert“, sagt er.

Nicht zuletzt, weil mit dieser Session das 70-jährige Bestehen der KG „Klein-Köln“ eingeleitet wird. Los geht es am Samstag um 20.11 Uhr im beheizten Festzelt am Gasthaus Pelmke, das die Karnevalisten bis dahin wieder mit viel Liebe und Sorgfalt in einen bunten Narrentempel verwandelt haben werden.

Der Kinderkarneval mit dem neuen Kinderprinzenpaar folgt am Sonntagnachmittag, 4. Februar, ebenfalls im Zelt bei Pelmke. Beginn ist um 15 Uhr. Die Senioren verlegen ihren regelmäßigen Termin extra von Dienstag auf Montag, 5. Februar, um ab 14 Uhr im Pfarrheim mit der Karnevalsgesellschaft „Klein-Köln“ dem Karneval zu frönen. Alle Senioren sind eingeladen.

Daneben sind an den „Tollen Tagen“ auch noch Besuche in Grundschule und Kindergarten sowie das Prinzenfrühstück für die Aktiven vorgesehen.