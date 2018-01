Mit dem ersten Hollywood-Film, der außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika produziert wurde, setzte Pfarrer Willi Stroband am Montagabend die Reihe „Spuren des Religiösen im Film“ in Kooperation mit der Familienbildungsstätte fort. Die romantische Komödie „Ein Herz und eine Krone“ entführte das Publikum im „Cinema Ahlen“ ins Rom der Nachkriegszeit.

Von Christian Wolff

„Ich habe gedacht, vielleicht kommen heute zwölf Leute“, gab der Geistliche ehrlich zu. Schließlich sei der Schwarz-Weiß-Streifen schon unzählige Male im Fernsehen wiederholt worden. Doch bis auf wenige Plätze in der ersten Reihe war der Saal gut gefüllt. „Das freut mich sehr, denn ich glaube, der Film hat uns auch heute noch einiges zu sagen.“ Obwohl die USA im Jahr 1953 bereits in Farbe drehten, kam „ Roman Holiday“ – so der Originaltitel – in Schwarz-Weiß auf die Leinwand. „Die Verlagerung der Produktion nach Europa und die Anmietung der Cinecitta-Studios war so teuer, dass man die Farbe nicht mehr bezahlen konnte“, erläuterte Stroband. Das erweise sich heute als Glücksfall: „Ich finde, so ist es einfach wunderbar.“ Darüber hinaus sei „Ein Herz und eine Krone“ für den gebürtigen Gelsenkirchener ein Grund gewesen, bereits zwei Reisen in die „Ewige Stadt“ zu unternehmen.

Dann erfuhren die Besucher vor jener kurzen Liebesgeschichte zwischen einer Prinzessin und einem Zeitungsreporter so einige weitere Details über den Film, den viele bereits gut zu kennen glaubten. Für Audrey Hepburn, die neben Gregory Peck die Hauptrolle spielte, war es der erste große Kinoauftritt. Weil sie noch unerfahren war, habe sie in einer Szene nicht auf Kommando weinen können, so Stroband. „Da hat sie Regisseur William Wyler mächtig ausgeschimpft, bis sie wirklich weinte“, wusste der Filmkenner. „Natürlich hat er sich später entschuldigt.“ Und die religiösen Spuren? „Es werden an vielen Stellen zentrale Fragen des Lebens gestellt“, beschrieb er. Liebe, Lebensziele und scheinbar unerreichbare Wünsche stehen permanent im Fokus. „An einer Stelle kommt sogar die Arche Noah vor.“ An welcher, überraschte doch so einige Zuschauer.

Im Jahr 1999 wurde der Film als „kulturell, historisch oder ästhetisch signifikant“ in das Nationale Film-Register aufgenommen. Das American Film Institute präsentierte im Jahr 2002 eine US-Bestenliste der Liebesfilme und wählte „Roman Holiday“ zum drittbesten aller Zeiten.

Willi Stroband zeigte sich überzeugt, dass der Italien-Boom und auch die späteren „Sissi“-Filme ohne „Ein Herz und eine Krone“ kaum möglich gewesen wären. Nicht zu vergessen: Der Film hatte zu seiner Entstehungszeit ein reales Vorbild in Großbritannien. Prinzessin Margaret verliebte sich in einen Bürgerlichen.