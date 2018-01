Von Peter Schniederjürgen

„Alle Kinder sind aufgeregt, wenn Frau Opperbeck heut‘ geht. 40 Jahre war sie da, das war wunderbar“, scholl es am Mittwoch aus dem Auditorium der Don-Bosco-Schule. Denn es war der letzte Arbeitstag von Eva Opperbeck. „Sie haben oft und immer erfolgreich als stellvertretende Schulleiterin wie ein erster Offizier dieses ‚Schulschiff‘ durch oft stürmische Gewässer geführt“, fasste Christoph Wessels, Fachbereichsleiter Schule und Kultur, das Arbeitsleben der scheidenden Konrektorin zusammen.

Das Bild des Schiffes zog sich durch alle Reden. Aus allen war ebenso die hohe Anerkennung für die Arbeit der Vollblutpädagogin herauszuhören. Besonders aber freute sich die nun Ex-Vizeschulleiterin über die Abschiedsvorträge der Mädchen und Jungen. Da gab es Gedichte und Basteleien, aufgeklebte Glückspillen, eine genaue Handlungsanweisung für den Fall, dass sie Langeweile verspüren sollte. Da gab es Regenbogen und Kuchen, Blumen und eine „Überlebensausrüstung“ für den neuen Lebensabschnitt. „Wir haben dir eine Einkaufstasche gestickt, damit du uns immer bei dir hast“, überreichte eine Schülerin der beliebten Lehrerin ein weiteres liebevoll gestaltetes Präsent.

Natürlich fehlte es nicht an Lob von höchster Stelle. Zur Feier des Tages hatte Schulrat Dirk Haupt in den Personalakten geblättert und Interessantes gefunden. „Eigentlich wollten Sie gar nicht hierhin, sondern an die Lambertischule“, verriet der Schulrat. Auch die Studienfächer zählte er auf. So hatte Eva Opperbeck ihr Examen 1979 auch in evangelischer Theologie gemacht.

„Es gibt nur wenige Menschen, die ihr Berufsleben in einem so engen Kreis von knapp 500 Metern durchleben“, merkte Christoph Wessels an. Denn nahe der Grundschule, die sie immer wieder kommissarisch leitete, besuchte sie selbst einst das „Private Neusprachliche Mädchen-Gymnasium St. Michael“, wie es offiziell damals hieß. „Das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, da durften früher nur Mädchen hin“, erklärte Wessels seinen jungen Zuhörern. „Als Frau Opperbeck anfing, gab es hier noch gar nichts, die Schule hieß noch ganz schlicht Grundschule Nord“, erinnerte Wessels. Dann zählte er die zahlreichen Klippen, die unter Eva Opperbecks Leitung umschifft wurden – von der Einführung des Englischunterrichts über den Ganztagsbetrieb bis zum Qualitätsmanagement – auf. Schließlich verabschiedeten sich die Kolleginnen der Don-Bosco-Schule mit ei­nem Ständchen und die Schul- und Kindergartenleitungen mit Gedichten und guten Wünschen.

Sichtlich gerührt von den vielen Sympathiebezeugungen bedankte sich die scheidende Kollegin. „Es war eine tolle Zeit mit euch, ihr habt mich beraten und mitgeholfen, so eine Harmonie im Kollegium ist nicht selbstverständlich“, hob die leidenschaftliche Lehrerin hervor. Sie bekannte: „Wenn mir die Arbeit im Büro zu viel wurde, habe ich mich immer gern in die Klassen geflüchtet, denn dort habe ich mich immer am wohlsten gefühlt.“