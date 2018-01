Von Sabine Tegeler

Das schwarze Lämmlein spielt Verstecken – auf deutsch und russisch, englisch, französisch und türkisch. Der kleine Igel Elvis möchte in die Arme genommen werden – und das auch gleich in vier Sprachen. Die Bücher, die seit einigen Monaten in der städtischen Kita „Milchzahn“ vorgelesen und angeschaut werden, sind ein bleibender Wert des Landesprojekts „Lebendige Mehrsprachigkeit“, das jetzt ausgelaufen ist.

Nach der Theorie im Jugendhilfeausschuss präsentiert Daniela Noack als Leiterin des Inte­grationsteams am Mittwoch die Praxis des Programms am Beispiel „Milchzahn“ – und das gemeinsam mit Kitaleiterin Christiane Faust und Diler Senol-Kocaman vom Kommunalen Integrationszen­trum des Kreises. Den Fachfrauen liegt es am Herzen, die Bedeutung von Mehrsprachigkeit bei Kindern in die Öffentlichkeit zu tragen und dafür auch mehr Verständnis zu wecken.

„Mehrsprachigkeit ist was Gutes“, betont Daniela Noack dementsprechend noch einmal, sie fördere die Identität von Kindern und erweise sich als echte Kompetenz für das spätere Leben. Insbesondere auch, wenn es sich um Sprachen handele, die nicht in der Schule gelehrt werden.

Diler Senol-Kocaman unterstreicht das mit neueren Erkenntnissen: „Kinder sollen die Sprache sprechen, in der sie sich wohlfühlen.“ Das schaffe die Basis und die Strukturen, dass eine weitere Sprache leichter erlernt werden kann. Die Zeiten, in denen fremdsprachigen Eltern nahegelegt worden sei, mit ihren Kindern deutsch zu sprechen, seien vorbei: „Bloß nicht Sprachen mischen“, weiß Diler Senol-Kolcaman, dass dabei meist nichts Gutes herauskommt. Kinder könnten schon im ganz frühen Alter problemlos mehrere Sprachen lernen. Aber eben nur, wenn ihre Ansprechpartner diese Sprachen auch richtig beherrschen.

„Für Kinder, die ihre Muttersprache beherrschen, ist auch das Deutschlernen einfacher“, stimmt Christiane Faust zu, die als langjährige Kitaleiterin schon viele Mädchen und Jungen aller möglichen Nationen begleitet hat. Das Projekt „Lebendige Mehrsprachigkeit“ komme in ihrer Einrichtung richtig gut an – auch bei den Erzieherinnen. Die neue Literatur mache zudem für Kinder und Eltern eines sichtbar: „Bei uns werden viele Sprachen gesprochen.“

Die „Lebendige Mehrsprachigkeit“ lief in Nordrhein-Westfalen als Modellprojekt in sechs Städten und darunter eben Ahlen. Acht Kitas und die Stadtbücherei kamen in den Genuss von Fördergeldern. 12 500 Euro durften sie sich teilen, wobei die Höhe der Unterstützung je nach Bedarf ermittelt wurde, wie Daniela Noack erklärt: „Manche Kitas haben es auch genutzt für eine Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte.“

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses hatte die Leiterin des städtischen Integrationsteams schon anklingen lassen, dass eine Neuauflage des Programms nicht ausgeschlossen sei. Das bestätigt jetzt auch Diler Senol-Kocaman: Im Kommunalen Integrationszentrum des Kreises sei bereits bekannt, dass das Land das Thema Mehrsprachigkeit fortführen möchte. Irgendwann solle dieser Ansatz auch mal „raus aus dem Modellcharakter“, aber das werde sicher noch dauern.